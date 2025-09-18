Trump gotiye ku em dê baseya Bagram li Efxanistanê wergrînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Serokê Amerîkayê Donald Trump di civîneke çapemeniyê ya hevbeş de bi Serokwezîrê Brîtanyayê Kebir Starmer re got ku Amerîka dixwaze Baregeha Hewayî ya Bagramê li Afxanistanê ji nû ve bigire û dagir bike.
Baregeha Hewayî ya Bagramê dûrî sînorên dijminên stratejîk ên Amerîkayê ye, di nav de Rûsya, Çîn û Îran, û li gorî çavkaniyên medyayê, ew tenê saetekê dûrî navenda ku Çîn çekên xwe yên nukleerî lê çêdike ye.
