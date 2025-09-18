  1. Home
Trump gotiye ku em dê baseya Bagram li Efxanistanê wergrînin

Serokkomare Dewletên Yekbûyî amerîkayê ragihand ku wê welat hewlê bidê ku careke din baregeha hêwayî ya Bagram li Efxanistanê wergerînin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Serokê Amerîkayê Donald Trump di civîneke çapemeniyê ya hevbeş de bi Serokwezîrê Brîtanyayê Kebir Starmer re got ku Amerîka dixwaze Baregeha Hewayî ya Bagramê li Afxanistanê ji nû ve bigire û dagir bike.

Baregeha Hewayî ya Bagramê dûrî sînorên dijminên stratejîk ên Amerîkayê ye, di nav de Rûsya, Çîn û Îran, û li gorî çavkaniyên medyayê, ew tenê saetekê dûrî navenda ku Çîn çekên xwe yên nukleerî lê çêdike ye.

