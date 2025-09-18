Krîza şer û aborî li rejîma sîyonîstî 79 hezar Îsraîlî welatê dagirker hatiye terkkirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Li gorî amarên fermî, di sala 2024an de nêzîkî 79,000 Îsraîlî ji deverên dagirkirî derketine, di heman demê de 21,000 ji wan kesên ku di demên berê de koçber bûbûn vegeriyane Îsraîlê. Her wiha, 25,000 Cihû û endamên malbatên wan di çarçoveya Qanûna Vegerê de ji welatên cuda koçî deverên dagirkirî kirine.
Li gorî Buroya Navendî ya Îstatîstîkê ya Îsraîlê, nifûsa vê rejîmê di êvara Sersala Îbranî (Duşema bê) de gihîştiye 10,148,000 kesan, di nav de 7,758,000 Cihû (78.5%), nêzîkî 2,130,000 Ereb (21.5%) û nêzîkî 260,000 ne-Cihû hene.
Ev hejmar her wiha nêzîkî 400,000 Filistîniyên ku li Rojhilatê Qudsê dijîn, ku Îsraîlê di sala 1967an de dagir kir û di sala 1980an de tevlî wê kir, gavek ku ji hêla Neteweyên Yekbûyî ve nehat pejirandin, dihewîne.
Li gorî van daneyan, nifûsa Îsraîlê ji sala borî ve 101,000 kes zêde bûye; Di vê heyamê de, 179,000 pitik ji dayik bûn û 50,000 mirin.
Berawirdkirinek bi sala 2023-an re nîşan dide ku meyla koçberiya berevajî li herêmên dagirkirî zêde bûye. Wê salê, nêzîkî 55,300 Îsraîlî koçber bûn û 27,000 kes hatin.
Analîst vê meylê bi krîzên aborî, dabeşbûnên siyasî û şerên herêmî yên Îsraîlê ve girêdidin, di nav de şerê tevahî yê li ser Xezzeyê û êrîşkariya li ser Şerîaya Rojava, êrîşa li ser Îranê ya Hezîrana borî, bombebarana berdewam a Lubnan, Sûriye û Yemenê, û heta hewldanek bêserûber ji bo bidestxistina rayedarên rêberên Hamasê li Qeterê.
