Bersîva Kabulê bo Trump: Hatinê Amerîkayê li Efxanistanê ne mümkün e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Zakir Celalî, Şêwirmendê Wezîrê Derve û Berdevkê Wezareta Derve ya hikûmeta Talîbanê, ragihand ku hebûna leşkerî ya Amerîkî li ser axa Afxanistanê bi tevahî ne gengaz bûye.
Ev helwest wekî bersivek li ser daxuyaniyên Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser pêwîstiya vegerandina Baregeha Hewayî ya Bagramê hate girtin.
Di hevpeyvînekê de bi Sputnikê re, Celalî got: Gelê Afganistanê qet hebûna leşkerî ya biyanî qebûl nekiriye, û ev mijar di Peymana Dohayê de jî hatiye tekez kirin.
Wî zêde kir: Afxanistan û Amerîka dikarin têkiliyên xwe yên siyasî û aborî li ser bingeha rêzgirtina dualî û berjewendiyên hevpar biparêzin, bêyî ku hewcedariya baregeheke leşkerî ya Amerîkî li ser axa Afxanistanê hebe.
Trump roja Pêncşemê ragihand ku Washington dixwaze baregeha Bagramê vegerîne, û bal kişand ser cihê wê yê stratejîk li nêzî Çînê.
Berê, Fasihuddin Fitrat, serokê karmendên hikûmeta Talîbanê, tekez kiribû ku hikûmet dê bi tu welatekî re, tevî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, li ser baregeha Bagramê danûstandinan neke.
Wî destnîşan kir ku hebûna heta leşkerekî biyanî jî li ser axa Afxanistanê ji bo Îmarata Îslamî nayê qebûlkirin, û Kabûl dê tu peymanek bi Dewletên Yekbûyî an welatên din re derbarê baregeha Bagramê de îmze neke.
