Ji kêm-firotinê heta ewlehiya li emanetê — Dîtina Qur’anê li ser rêwîtiya axlaqî ya karê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di hin ayetên Quranê de, Xwedê erdê mirî wekî nîşana ji nû ve zayînê bi nav dike û bi hevoka "Û tiştê ku destên wan çêkirine" (Yasin: 35) hewldana mirovan pesnê xwe dide. Ev nîşan dide ku Quran nirxek taybetî dide xebata mirovan.
Ji perspektîfa Quranê ve, roj ji bo kar û hewildanê hatiye veqetandin: "Û me roj kiriye amûrek ji bo debara jiyanê" (Nebe: 11). Ev ayet ji me re tîne bîra xwe ku kar û qezenckirina debara jiyanê pîroz in û li gorî afirandinê ne. Ji vê perspektîfê ve, çalakiya aborî ne tenê ji bo dabînkirina hewcedariyên madî ye, lê di heman demê de celebek spasdarî û karanîna rast a nîmetên îlahî ye jî.
Rêgêz û qanûnan ê axlaqê karê di qure’anê de
Qanûnên axlaqê karê li qure’anê
- Xilasî û razîbûna Xwedê
Karê aborî her car qîmetî ye kî dema ku ji razîbûna Xwedê ji bo Xwedê tê kirin. Qure’an dibêje:
«وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (Sûre Bîne / 5)
Li vir zanîn ku niyeta mirovan girîng e — na tenê ji bo fêdeya xwe çi şîkanê, lê bo razîbûna Xwedê.
- Rêz û peywendî bi anînên xwe
Qure’an dibêje:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (Sûre Mâide / 1)
Ev âyet îşaret dike ku bêyî bêyîtîkarî û bênişanîyekî peywendî dîtinê, karê bizav û mehîretê ya etikîya karê pêk tîne.
- Paqijî û dîqet li karê xwe
Qure’an dibêje:
«صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ» (Sûre Naml / 88)
Û di Sûre Baqara 282 de, di peywendiyê defterkirinê ya kredîtê de, dîqet li şert û şahîd û belge kirinê hatiye ragihandin — ev nîşan dide ku meşûrînê dîqet jî yek ji deverên cihêreng ên etikê ye.
- Wezîfeya navberî li kar û zîndî ji rabûna belavî wê (mîzan)
Qure’an dibêje:
«وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ» (Sûre Isrâ / 29)
Ev âyet rawestandinê dike li xwasteke navberî — na xelatê zêdeyî, na bîxwîneke belavî bêkontrol.
- Rêk birin û îtîkê baş
Peyxamberê me hebîbî, Xwedê dibêje:
«وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ» (Sûre Qalam / 4)
Rêk birin, iltîf kirin, hilm û şewq — ew herdi car ji bo avakirina civaka ku bi dil û bi rûhiya xwe bikar anîn, girîng in.
- Razdarî di derbareyê aborî yên kesên din
Qure’an dibêje:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (Sûre Nisâ / 58)
Ev daxwaz dike ku kes nebetinî rast e ji bo parastina amanet û zabtê tiştê kesên din.
- Amanetdari û peymanparêzî
«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (Sûre Muminûn / 8)
Karê rast, ne xiyanet, peymanparêzî — amajeyên bingehîn in bo avakirina civakê ku bi riya ewlehî ve diyetî ye.
- Hewl û hêvî bo encamê
Qure’an dibêje:
«إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى» (Sûre Leyl / 4)
û jî:
«لَا تَيَأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ» (Sûre Yûsuf / 87)
Ev amûreyên etikê hewl û hêvî di nav karê xwe de piştgirî dikin — ne baş e bêhêvî bûn, ne xwedî bêkêmasî.
- Pirse ya komkirinê — “kêm-furûşî” ji aliyê qure’anê hewce tê bê heşteyarî
«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» (Sûre Mutaffifîn / 1)
Ev na tenê bête pêşîn ya vegotinê li benda wan e, lê her weha herwisa pagar pîvanên miqdarî, wextê şandina tiştekê di bazirganî de, bêyî dişkîtiyekê.
- Mehkem kirinîna rüşvêt
Qure’an dibêje:
«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» (Sûre Baqara / 188)
Rüşvêt kirin naçar dike destûra aborî û adaletê; di cîhanê de ew derbyîna mafsad û xurt kirina girîngiya dilsozî.
Çavkanî: Malpera Tibyan
