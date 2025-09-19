Yekîtiya misilmanan ji bo rûbirûbûna gefên cîhanî hewcedariya civakê ya îro ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta Fayiq Rostemî di xutbeyên xwe yên nimêja înê ya vê hefteyê de, bi îşaretkirina taybetmendiyên berbiçav ên gelê Kurdistanê, got: Gelê vê parêzgehê her tim di pêşengiya ol û zanînê de bûye, û evîn û hezkirina gelê Kurd ji bo Pêxemberê Îslamê û Ehlê Beytê (Silav liwanbin) mînakî ye.
Wî Îslam wekî ola rûmeta mirovan bi nav kir û got: Îslam qet nebûye û dê qet nebe destpêkerê şer, û Misilmanan tenê hewl dane ku axa Îslamê biparêzin.
Îmamê nimêja înê ya li Senendecê diyar kir ku yekîtî û hevgirtina xelkê vê parêzgehê her tim navdar bûye, û got: Îro, hevgirtina Misilmanan ji her demê girîngtir e û divê were hesibandin.
Mamosta Rostemî bi bîr xist: Divê yekîtiya Misilmanan li dijî dijminên mirovahiyê û gefên gerdûnî were xurtkirin, û divê Misilman bi yekîtiya xwe li dijî dijminan rawestin û pêşî li komployên wan bigirin.
Wî bang li hemû azadîxwazên li çaraliyê cîhanê kir ku li hember xudperestiya ku şopa mirovahiyê tune ye bisekinin.
Îmamê Înê yê Senendecê rejîma Îsraîlê wekî tumorek kanserî ji bo mirovahiyê bi nav kir û bi bîr xist: Ev rejîma Îsraîlê ya ku zarokan dikuje bi piştgiriya Amerîkayê li dijî Îslam û mirovahiyê radiweste, û îro hevgirtina mirovên li çaraliyê cîhanê ye ku dikare bibe astengiyek ji bo van dijminatiyan.
Mamosta Rostemî wiha domand: Îro, Misilman hewceyê NATOyek rastîn in da ku gefên gerdûnî ji rêya wan derxînin û bi yekîtiyek ji her demê bêtir li dijî dijminan bisekinin.
Bersiva hikûmetê ji bo pirsgirêkên debara mirovan
Wî her wiha behsa pirsgirêkên debara mirovan kir û got: Divê hikûmet tedbîrên bingehîn bigire da ku bersiva pirsgirêkên aborî yên mirovan, nemaze di derbarê enflasyon û bihayên bilind de, bide û her rêbazek bikar bîne da ku li dijî enflasyon û bihayên bilind şer bike.
Wî fikara sereke ya mirovan debara jiyanê û bilindbûna bihayên bilind bi nav kir, û bang li hikûmetê kir ku bala xwe bide kêmkirina zexta aborî û peydakirina pêdiviyên bingehîn ên mirovan, nemaze di warê tiştên bijîşkî û kelûpelên bingehîn de.
Mamoste Rostemî her wiha bal kişand ser girîngiya zanist û zanînê ji bo pêşveçûna civakê û got: "Pêşkeftin û serfiraziya her civakekê bi perwerde û zanînê ve girêdayî ye, û ber bi afirandina platformên guncaw ji bo perwerdehiya xwendekaran û nifşê pêşerojê ve çûn dê bibe sedema pêşkeftin û pêşveçûna civakê."
