Îran piştgirê yekîtî û hevkariya welatên musliman e

Mamosta Îmamî di xutbeya Nimêja Înê yê de diyar kir
Mamosta Abdus Selam Emamî, İmamê Cemaetê Mêhabadê, di xutbeya Nimêja Înê yê ya hefteya vê de bi taybetî li ser têkoşîna dawî ya rejîma Siyonîst ên li Qatar û civîna serokên welatên Îslamî û Erebî li vê welatê axivî.
Wî got: "Wekî ku Serokkomara Îran jî îzah kir, Komarê Îslamî bi hiçbir welatê musliman re têkçûn nîne û her dem hewl dide yekîtîya Îslamî bi hêz bikin."
Mamosta Îmamî zêde kir ku piştî du salên ku şerên Siyonîst hatine destpêkirin û zêdetir ji 65 hezar fîlîstînî şehîd bûn, niha hemû kes fêm kirin ku têraşiya rastîn li herêma Îsraîl e, ne Îran. Wî bi xurtî got ku piraniya fîlîstînî jî di nav xeta xwarinê de şehîd an jî birîndar bûn û daxwaz kir ku ev zulum hatin rawestandîn û serokên Îslamî hîşyar bibin.
Di dawiyê de Mamosta Îmamî li hefteya parastina pîroz a welatî hat îşaret kir û bêyan kir ku Îran piştî heft sal şer û têkoşînên pirr, tenê welatek e ku li dijî rejîma Siyonîstî rawestîye. Li dijî têkoşînên dawî yên li Katarê jî, welatên din ji ber girêdayîyên xwe nekarin cewabekî xweş bidin.
Pêşî xutbeyan, Abdulkerîm Silêmanî, rêveberê perwerdehiyê ya bajarê Mêhabad jî di gotinên xwe de ragihand ku hemû dibistanan amade ne ji bo destpêkirina sala xwendinê û hevkariya dêûbav û mamosteyan di ser serkeftina xwendekaran de rolê girîngê dike.
