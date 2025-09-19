Du ji sê Misilmanên li Fransayê qurbaniyên nijadperestiyê ne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (ABNA), lêkolînek ku ji hêla Enstîtuya "Ifop" ve bi piştgiriya Mizgefta Mezin a Parîsê hatiye kirin, cûrbecûr cûreyên cudakariyê li dijî Misilmanên ku li Fransayê dijîn lêkolîn kiriye, û encamên wê şok bûn, ji ber ku nîşan da ku Îslamofobî(Nefretê li dijî Îslamê) li vî welatî her ku diçe zêde dibe.
Li gorî vê lêkolînê, pirsa sereke pir zelal bû: Hûn difikirin ku hûn di pênc salên borî de bûne qurbanê tevgerên nijadperest? %66ê Misilmanên Fransî bersiveke erênî dane, lê tenê %18ê şopînerên olên din bersiveke wisa dane.
Encam nîşan dan ku nîvê Misilmanên ku cudakariyê ragihandine, wê bi ola xwe ve girêdidin, %25 wê bi neteweya xwe ya rastîn an jî texmînkirî ve girêdidin, û %22 jî wê bi rengê çerm ve girêdidin.
Belavbûna berdewam a diyardeya cudakariyê li dijî Misilmanan
Rapora li ser çavdêriya cudakariya li dijî Misilmanan li Fransayê tekez dike ku ev diyarde hîn jî berfireh dibe. Nivîskarên raporê ji bo ku eşkere bikin ku armanca êrîşan Misilmanek (an kesek ku wekî Misilman tê hesibandin) e, bêyî ku girêdayîbûna wan a olî çi be, peyva "Muslimofobî" li şûna "Îslamofobî"( Nefretê li dijî Îslamê ) hilbijartin.
Lêkolîn li ser anketek telefonê ya 1,005 Misilmanan û anketek serhêl a ku ji hêla nêzîkî 1,000 Misilmanên ku li Fransayê dijîn di sala 2023-an de hatiye dagirtin, hatiye çêkirin.
Lêkolîn valahiyek tijî dike ku komên dijî-nijadperestiyê bi salan e destnîşan dikin, ji ber ku îstatîstîkên fermî yên Wezareta Karên Hundir tenê giliyên li dijî êrîşên dijî-Misilmanan vedihewîne.
Lêbelê, paradoksek berbiçav heye: tenê %66ê Misilmanan gotine ku ew ê giliyek fermî bikin ger ew bi cudakariyê re rû bi rû bimînin, ev hejmar di nav kesên ku berê cudakariya olî dîtine de dadikeve %58.
Qadên ku cudakarî herî zêde tê de hatiye ragihandin kontrolên polîsan ên li ser bingeha xuyangê, pêvajoya lêgerîna kar û lêgerînên xanî ne.
Rayedarên Fransî di Tîrmeha borî de ragihand ku bûyerên dijî-Misilman ên tomarbûyî heya nîvê sala 2025-an li gorî sala borî ji sedî 75 zêde bûne, û êrîşên li ser kesan sê qat zêde bûne.
Li gorî daneyên Wezareta Karên Hundir a Fransayê, di pênc mehên pêşîn ên vê salê de 145 bûyerên dijî-misilmanan hatine tomar kirin, li gorî tenê 83 bûyerên di heman heyamê de di sala 2024an de. Hejmara êrîşên rasterast ên li ser kesan jî ji sedî 209 zêde bû û gihîşt 99an, li gorî 32 êrîşên sala borî, ku ji du ji sêyan zêdetir bûyerên dijî-misilmanan pêk tîne.
