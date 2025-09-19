UNIFIL: Divê Îsraîl tavilê êrîşên li ser Lubnanê bi dawî bike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA- Hêza Aştiyê ya Neteweyên Yekbûyî li Lubnanê (UNIFIL) êrîşa dawî ya Îsraîlê li ser başûrê Lubnanê şermezar kir û ji artêşa rejîmê xwest ku tavilê êrîşên hewayî yên din rawestîne.
UNIFIL di daxuyaniyekê de got: "Êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên ku duh şev deverên li başûrê Lubnanê hedef girtin, binpêkirinek eşkere û bê guman a Biryara 1701 a Konseya Ewlekariyê ne û gefek rasterast li ser aramiya nazik a ku di Mijdara sala borî de hatî bidestxistin pêk tînin. Ev kiryar di heman demê de baweriya sivîlan bi îhtîmala bidestxistina çareseriyek aştiyane ji bo pevçûnê jî têk dibin."
UNIFIL zêde kir: "Hêza aştîparêz berdewam dike ku piştgiriyê bide her du aliyan di bicîhanîna Biryara 1701 de, di heman demê de UNIFIL û artêşa Lubnanê xebata xwe ya rojane ya meydanî ji bo xurtkirina aramiyê li başûrê Lubnanê û li ser Xeta Şîn didomînin."
Di daxuyaniyê de her wiha hate destnîşankirin ku yekîneyên aştîparêz neçar man ku li du cihan li herêma Dir Kifa ya nêzîkî bajarokê Borj Qalawiyah ber bi cihên ewle ve birevin, ji ber ku êrîşan jiyana leşkerên Lubnanî, personelên UNIFIL û sivîlan bi giranî xistine xetereyê.
UNIFILê bang li artêşa Îsraîlê kir ku tavilê êrîşên asmanî yên li dijî Lubnanê rawestîne û bi tevahî ji axa Lubnanê vekişe. UNIFILê her wiha tekez kir ku pêwîst e hemû alî ji her kiryarek provokatîf an cudakar dûr bisekinin ku dikare bibe sedema zêdebûna aloziyan.
Hêzan her wiha bang li hemû aliyan kirin ku bi tevahî bendên biryara 1701 û peymana agirbestê bicîh bînin, û bi bîr xistin ku ev mekanîzma tam ji bo çareserkirina nakokiyan û pêşîgirtina li serîlêdanek yekalî ya tundûtûjiyê hatine damezrandin û divê bi awayê çêtirîn werin bikar anîn.
UNIFILê hişyarî da ku berdewamiya aloziyê pêşketina ku ji hêla aliyan ve di warê vegerandina aramiyê de hatî çêkirin tehdît dike.
Êrîşên asmanî yên Îsraîlê yên vê dawiyê xanîyên niştecîbûnê li deverên Mays al-Cebel, Burc Qalawyyah, Kafr al-Baniyat, Dabin, û Şuhaiba li başûrê Lubnanê hedef girtin, wan bi tevahî wêran kirin; lêbelê, niştecihan berî êrîşê xanî vala kiribûn.
