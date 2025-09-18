Hizbullaha Lubnanê: Zextên Rojava dê helwesta berxwedanê qet neguherîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Huseyîn El-Hecî Hesen, endamê parlementoyê ji fraksiyona Dilsoziya Berxwedanê di parlementoyê de, derbarê êrîşên dubare yên rejîma Siyonîst li dijî axên Lubnanê de got: "Dijmin xwedî niyetên berfirehker û êrîşkar e û dixwaze sînor û hevkêşeyan bi agir xêz bike, û ji bo rûbirûbûna van êrîşan helwesteke neteweyî ya yekgirtî pêwîst e."
Vî endamê payebilind ê Hizbullahê got ku helwesta Lubnanê her ku ber bi hevgirtina navxweyî ve biçe, ew ê di rûbirûbûna êrîşa Siyonîst de ewqas xurttir bibe.
Wî berdewam kir ku heke helwesta fermî ya Lubnanê hişk bimîne û zext lê neyê kirin, dê encamên erênî hebin. Bê guman, em hêvî dikin ku di helwesta Ereban de ji bo rûbirûbûna dagirkeriyê guhertinek bibînin.
Huseyîn El-Hecî Hesen destnîşan kir ku dagirker ji derxistina qanûnekê ji bo îlhaqkirina Şerîaya Rojava dudilî nabin û li hember tedbîrên ku bandorek wan tune, behsa projeya Siyonîst a "Îsraîla Mezin" nakin.
Wî wiha domand: "Tiştê ku Tel Aviv dike bi têgihîştineke tevahî bi Amerîkiyan re ye, lê ev zext dê helwesta berxwedanê hinekî jî neguherînin."
