Azadiya Jin û merê Brîtanî yên girtî li Efxanistanê bi navbeynkariya Qatarê hatîye pêk anîn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi gotina Reutersê, Barbie û Peter Reynolds, zewicê(Jin û mere) Brîtanî yên ku bi sedemên nebexte di Efxanistanê de hatibûn girtin, di encama hewlên diplomasî û navberiya hukûmeta Qatarê de hatin azad kirin û roja înê hatin veguhastin ber Doha.
Çavkaniyek agahdar ji pêvajoya gotûbêjan re ji Reuters re axivîye ku azadiya vê du kesan encama mehan gotûbêjê di navbera hukûmeta Brîtanî, malbata wan û serokên Qatarî de bûye.
Di demekê ku ew girtî bûn de, konsolosiya Qatarê li Kabulê rolek sereke lîst ku têkiliyê di navbera malbata Reynolds û otorîteyên herêmî de were damezrandin, û jî alîkarîya tebijî ya pêwîst jî bo wan zewicê amadekir.
Li gorî raporan, vê zewicê dê piştî kontrola tebijî ya li Doha, were veguhastin ber Brîtanî. Wezareta Derve yê Brîtanî jî, di heman demê de, spasîya hewlên Qatarê kir û got ku azadiya wan du şehriyê encama hevkarîya nêzîk ya diplomasî di navbera London û Doha ye.
Ev bûyer ji nû ve jî role navbera Qatarê di dosyayên mirovahî û diplomasiya navneteweyî de diyar kir — rolek ku di salên dawî de di pir kêş û mijaran herêmî û navneteweyî de zêdetir bûye.
