Qur'an – Ersiyekê bêqedr û herdem zindî ji bo rêkeftina mirovî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Qur’ana Pîroz wekî dawî pirtûka asmanî, mîrasekê herdem bimîne ye ku ji hêla Xwedêya Bilind û Giranê ve hate da kirin da ku mirovê rê bike ber rûnî û saxiyê. Ev pirtûka pîroz, bi peyamên xwe yên ronahî û bêdawî, ne tenê ji bo demê şandinê bûye rêber, belkî her carî bûye ronahiyek ji bo hemû serdem û hemû neteweyên mirovan.
🕊 Rêberiya Herdem – Neyrê Javediyeta Qur’anê
Qur’ana Pîroz wekî gotara Xwedê, taybettiyekê neçar e ku heye: "rêberiya herdem". Ev pirtûka asmanî, li dijî pirtûkên din yên ku mirov nivîsandine, ne bi dem an cîhê taybet ve tê sinorkirin — peyamên wê ji bo hemû serdeman derbasdar in.
Xwedê di Qur’anê de dibêje:
«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»
“Bi rastî ev Qur’an rê nîşan dide rêya rasttirîn.” (Isra, 9)
Peygamberê Mezîn (s.x.a) jî gelek caran di derbarê girîngiya Qur’anê de gotiye:
"Qur’an hêbêla biqewet a Xwedê ye ku qet nayê qetandin."
Ev gotina peygamberê mezin nîşan dide ku Qur’an ne tenê ji bo serdema xwe bû, belkî her carî bi xêr û alîkariyê ye ji bo hemû deman.
Eîmeya masumîn Pîroz (s.x) jî herdem îsal kirine ku em divê her carî vegere Qur’an.
Imam Elî (as) di Nehcûlbelaga de dibêje:
"Qur’an deryayek e ku qet deryayê xwe dawi nake."
Ev gotin nîşan dide ku Qur’an pirtûkek e bi zanyariya bê dawî û javedî.
🕯 Qur’an – Çavkanîyeke Ji bo Çareserkirina Pirsgirêkan
Yek ji sedemên javediyeta Qur’anê ev e ku ew dikare ji bo her dem û her rewşê çavkaniyê bide.
Ev pirtûk ne tenê di navînê ruhê de, belkî li ser mijarên civakî, axlaqî û tevî aborî jî çarenûsan dide.
Xwedê dibêje:
«وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ»
“Em ev Pirtûk bo te hatey nîşandan da ku beyanê her tiştê bike.” (Nahl, 89)
Di dîrokê de gelek pirsgirêkên civakê bi rêvebirina dersên Qur’anê hateye çareserkirin.
Îmam Sadiq (s.x) dibêje:
"Heger mirov vegere Qur’anê, ew ê ji heyranbûnê xilas bibe."
Ev raye nîşan dide role girîng a Qur’an di rêkeftina kes û civakê de.
Qur’ana Pîroz jî axlaqê mirovî biparêze û mirovê bibîne ber nirxên Xwedêyan.
Imam Huseyn (as) dibêje:
"Qur’an baştirîn hevalê jiyanê ye."
Ev gotin kurt lê girîng, nîşan dide karê zêdeya Qur’an li ser jiyana kesî û civakî.
✨ Eczayek Li Derveyî Dem û Zemanê
Yek ji taybettiyên Qur’anê ev e ku ew eczayek e.
Ev eczayî ne tenê di demê peygamber (s.a.s.) de xuya bû, belkî heta îro jî zindî ye.
Belağet û fesahetê bêhempa ya Qur’an, wekî sedemeke eczayî tê naskirin — heta mezinên zimanê erebî jî nikaribûn wekî Qur’an şeş beyan bikin.
Xwedê dibêje:
«فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ»
“Ger dikarin, têkevin û yek sûrek wekî wê biaxivin!” (Baqara, 23)
Îmam Riza (s.x) dibêje:
"Qur’an gotara Xwedê ye ku tu mirovê nikare mînakê wê biafirîne."
Ev raye nîşan dide xwedanê quwet û ecza a Qur’anê ku li ser destê mirovan derbas e.
Herwisa, giranîya ma’nayan jî beşekê din e ji ecza ya Qur’anê.
Îmam Muhammad Baqir (s.x) dibêje:
"Her car ku Qur’an bixwînî, tiştên nû ê lê bibînî."
Ev gotin nîşan dide ku Qur’an zindî ye, berdewam e, û her car tiştên nû di wê de xuya dikin.
