?Ayetullah Remezani di gotûbêjê de bi reporterê ABNA re şirove kir:Li civînêya 195-ê ya Şûraya Bilind a Komela Cîhanî ya Ehlul Beytê(s.x) de çi qewimî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Civîna 195-ê ya Şûraya Bilind a Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)bi beşdariyê ya piraniya endamên Şûraya (Konseya)Bilind di Tehranê de lidarxist.
Ji bo agahdariyê li ser tevahiya û hûrguliyên lidarxistina vê bûyerê, reporterê ABNA bi Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî ya Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x) gotûbêj kir, ku metina tevahî ya wê wekî jêrîn e:
ABNA: Bi rêya lidarxistina civîna Şûraya Bilind a Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x), serdest li ser mînak û rolê wê di siyaseta rêveberiya bernameyên komeleyê de şirove bike.
Ayetullah Remzanî:
Bi navê Xwedê, Xwedêya Dilovan û Dilavîn,
Sepas ji Xwedê, Rabê Cîhanan, û pîroz be ser Muhammad û Ehlê Pîrozê wî.
Yek ji bingehên Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x), Şûraya Bilind e. Di ser komelayê de rûmeta bilind yê Rêberê Mezin û valîyet heye, piştî wê jî Şûraya Bilind heye ku hemû endamên wê ji hêla valîyetê ve hatine destnîşan kirin. Ji sala 1369 (li saeta rûpela) ku komelê hate damezrandin, vê şûra bi beşdariya kesên navdar ên cîhanê ya têşîyê ve hat damezrandin, ku hin ji wan di welatên xwe de rolê rûberiya xwe hene, û endamên navxweyî jî ji kesên rastîn û hukûqî ne.
Endamên huqûqî yên komelê ji rêxistinên çalak ên navneteweyî ne, û endamên rastîn ji kesên navdar ên mektebê ne ku ji hêla Rêberê Mezin ve hatine hilbijartin. Ji wan ku mirin, mezinên wek Ayetullah Aminî (r.a), Ayetullah Misbah, Ayetullah Muctehid Şebesterî, Ayetullah Tesxîrî û Ayetullah Asifî, kesên navdar bûn; Xwedê ji wan razî be. Ew hem wek sekretêr, hem wek endamê Şûraya Bilind, hem jî wek serokê Şûraya Bilind rolê girîng lîstine.
Cîh û girîngiya civîna Şûraya Bilind a Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)Endamên Şûraya Bilind her sal di bin rêza esasnameyê de civînên xwe amade dikin, di vê civînê de xêzanên bingehîn ên mijaran ku komelê divê balê ser wan bidin û wan wek pêşbiniyên pêşkeftinê were temaşe kirin, axaftin dikin. Civîna Şûraya Bilind ji civînên herî girîng in ku dîmen û perspektîf, beyannameya emel û rêxistin û siyaseta giştî yên komeleyê di nav wê de pêşkêş dibe. Endamên şûra wek navxweyek rênameya rêxistinê di vê civînên de xêz dikin û sekretêr jî wek herî bilindî yê derbarê dreamê di asta cîhanê de temaşevanî û rêkeftin dike.
Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)rêkxistina çalakiyên têşîyên cîhanê li ser xwe heye. Amac ew e ku têşîyên cîhanê di qada zanistî û zanyarî de pêşve bibin û em bi rêya Ehl-ul Beytê (s.x)wek şablonên herî baş bo civaka cîhanê, civaka mêsliman û taybetî civaka têşîyan nîşan bidin. Nûçegerên civakê divê bi Ahlê Beyt (a.s) nas bibe. Bi bêguman nasînê ya nûçegerên civakê li ser Ehl-ul Beytê (s.x)dikare rolê girîngê li ser karê wan bikaribe ku wek taybetmend in di nasandina Ehl-ul Beytê (s.x)de tesîr bikin.
Komelê divê hêvîdar be ku bi awayekî zanistî û ruhanî bibe serdana refereansê, ku heke cîhanê dixwaze bîr û berpirsiyariya Ehl-ul Beytê (s.x), bi lêkolînên ku di komelê de hatine kirin û karên ku hatine lidarxistin, tê girêdan. Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)girêdayî mektebên Qom, Necef û mektebên herî girîng yên cîhanê ye û meşhûrîn rayên olamên dînî tê pêşkêş kirin. Ji ber vê yekê, komelê dikare wek serdana zanistî were hîsab kirin û bo kesên ku ser çavkaniyên zanistî ya komelê diçe, cihê ewlehî be.
Mînakî, Wiki Şîa niha di 22 zimanên cîhanê de gotarên xwe barkirîye. Hêjî takrîben 40 hezar pêveka li Wiki Şîa hene û her roj 500-600 hezar kes li wir têne temaşe kirin. Ev hejmar, bi temamî, divê bi hêvî û balafirandinên zanistî yên li her mijarê zêde û baştir bibe. Ji hêla komelê ve xebatên lêkolînî hatine lidarxistin û heta niha 2000 sernavên pirtûkan bi 58 zimanên cîhanê çap kirine. Ev referansiya zanistî û ruhanî dikare wêneya Ehl-ul Beytê (s.x)bi awayekî giştî nîşan bidin û divê ji têşîyê wêneyekî aqilane, ruhanî, dadperwer û navendî ya rêwîtiyê bo cîhanê niha pêşkêş bike.
*Rêzgirtina Esasnameya Komela Cîhanî ya Ehlê Beyê (s.x)
Karê ku Şûraya Bilind dike, ew e ku beyannameya emel û dîmenên derbarê pêşveçûnan dîtibîne. Di vê civînên de, herî zêde di 10 civînên de axaftin hat kirin û dîmeneke nû hat saz kirin û beyannameya emel jî ji nû ve hate nirxandin; dîmenê wê wek berê nehat axaftin û niha di 6 bendan de hatiye müzakere kirin. Siyaset jî li ser xwar û ber hat xebat, programa 5 salan jî ji mijaran sereke yên şûra bû.
Ji ber ku endamên vê şûrê ji kesên ne ku dikarin her dem li hev bîn, ji sala 1398 (2020) ku ev rêvebiriyê ji hêla vê xizmeta xwe ve hat dayîn — ku takrîben 9 îlon roja destpêka me bû û çend roj berî 9 îlon 1398 fermana wê ji hêla Rêberê Mezin ve hat îmzakerdene — di civînê yekemîn de du mijar hate müzakere kirin ku yek ji wan jî vegerandina esasname bû. Ji ber ku takrîben 30 sal ji damezrandina komelê derbas bû, hewce bû ku esasname ji nû ve were nirxandin. Piştî wê jî karê din hate pejirandin ku ji ber ku endamên şûrê nikarin her meh li hev bîn, komîteyek 6 endamî hate hilbijartin ku endamên rastîn û hukûqî ne û dest bi civînên her du hefte an her meh dikin. Di van civînên de hemû mijaran axaftinê digerin. Ez dixwazim bêjim ku girîngiya Şûraya Bilind li vir e ku ji nû ve li ser beyannameya emel, dîmen, siyasetan, rêxistin û programa 5 salan vegerandin dike. Ji ber vê yekê, Şûraya Bilind wek yek ji bingehên herî girîng dikare roleke pêşkeftî li Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x) bidome û di vê civînên de lidarxistên girîng lidarxist dikin.
Her weha, bi temaşeyê ku vê mesûliyeta ji bo komîteyek hat dayîn, em her sal du caran civîna Şûraya Bilind li programa xwe hene û endamên rêzgarên şûrê ku kesên navdar in ji derve û navxweyî dawet dikin. Civînên Şûraya Bilind her gav di Îran an derveyî Îranê dikin; derveyî welat, di Lubnan, Iraq û welatên din de civînên 2 rojane lidarxist û endamên şûrê girîngtirîn mijaran şerh dan.
ABNA: Ji bo mijara sereke ya civînê agahdarî bidin û rêbaza lidarxistina wê şirove bikin.
Ayetullah Remezanî: Di civîna Şûraya Bilind de, bi awayekî xwerû, çend kar dikin. Yek ji wan ev e ku her endamê derveyî şûrê ku bi herêmek girîng ve girêdayî ye, raporek derbarê herêmê xwe dide û gelek caran şiroveyên xwe ya derbarê mijaran û meseleya Îslamê û têşîyê cîhanê jî pêşkêş dikin. Di vê pêvajoyê de, endamên hêja ji Lubnan, Iraq, Kuwait, Afrîqa û cîhanên din hebe, raporek herêma xwe bi temamî pêşkêş kirin û pirraniya meseleya Îslamê, bi taybetî meseleya Xezze, jî hat nîşandan.
Ev beş ji axaftinên derengê roja yekem bû — 15 îlon — dest bi saet 2 p.m. kir û heta azanê berdewam bû. Mêrxas Dr. Xerazî wek axaftvanê taybet di civînê de beşdar bû û li ser mijaran girîng û armancên bilind ên ku Komela Cîhanî ya Ahlê Ehl-ul Beytê (s.x) dikare bidome û vê rê û rêbazê bi awayekî baş bîne, şiroveyên xwe pêşkêş kirin. Ew xebatên baş şopandin ku dikarin rê nîşan bidin. Ev jî sedema bû ku hin endamên hêja jî rayedan pêşkêş bikin. Ev axaftin ji saet 5 p.m. heta azanê meşrîq berdewam bû, endamên şûrê li ser girîngtirîn mijaran ku ji hêla axaftvan ve hate pêşkêş kirin rayedan kirin û formek axaftin di navbera axaftvan û hin endamên şûrê de çêbû. Ev roja yekem bû.
"Medya û Şîîyatî " — mijara civîna Şûraya(Konseya) Bilind bû
Di civîna Şûraya Bilind de, bi peymana komîteya hilbijartî, qesd kirin ku li ser yek ji mijaran girîng yên têşî jî axaftin bikevin, ku ew mijar jî li ser medya bû. Ji ber vê yekê, mijara vê civînê "Medya û Şîîyatî " bû. Hûn dizanin ku niha medya pir girîng û tesîrkar e. Heta rêveberiya piraniya meseleyan jî di destê medyayê ye; her wiha li ser siyaseta, aborî, çandî, civakî û her qada din, medya rêveberiya kar dike. Her çend bi gelemperî jî dizanin ku medya yên cîhanê herî zêde di destê Siyonîstên ne û em li dijî impêratora medya û diktatora medya û cenzûra medya li dijî rastiyên ne. Bi heman awayî, Mêsliman û têşî jî medyayên xwe hene. Em şebekeyên medyayê aktîf ên di qada cih û mijaran din de hene. Nûnerên îro di zaxoya karên medyayî de ne û bingehîn, şayad îro yek ji cureyên şerê cîhanê, şerê medyayî be û em jî li dijî şerê medyayî ne. Bi temaşeya bêêdîbîtiya ku di medyayên Rojava de xuya dibe û têkiliyeya makiavellî ya ku li medyayên Rojava heye, ew bi ser kar û hêza xwe û hêza sistemê kontrolê dixwazin xwedî bikevin.
Ji aliyê din, hin kes hene ku Ehl-ul Beytê (s.x) tenê xwe yên xwe difirînin û nekaribûne Ehl-ul Beytê (s.x)wekî şablon û nimûne bo civakên mirovî pêşkeş bikin. Niha gelek malperên cihên têşî li welatên Îslamî û ne-Îslamî dixebitin. Hin bi pirsên têşî û pêşniyara têşî re razî ne, lê hin jî bi mijarên ku li ser têşî di cîhanê de hatine şandîn, ne razî ne.
Di civînê Şûra-ya Bilind de panelêk hat saz kirin ku ji wezareta navendî, televîzyona dewletî û cihên din, kesên pêşkeftî hatin dawet kirin. Di zanîngehan de jî zanistvanên ku li ser têşî nivîsandin hene hatin dawet kirin. Hêdî 8-10 kes di 10-15 xulekê de mijarên xwe pêşkêş kirin û klîpên li ser deviyên medyayên têşî yên ku bi têşî û guftûgo ya Ahlê Beyt Ehl-ul Beytê (s.x)
dijwarî dikirin, hate belavkirin û raporên tevahî hatin pêşkêş kirin.
Ev mijar teqrîben 4 saetan li xwe girt. Ji saet 8 heta ezanê em li ser vê mijarê şewitand. Dest pêkirin, ji mamosteyan re daxwaz kirin ku civînê rêve bibin, 8-10 kes wan gotin û paşê endamên hêja yên şûra li jêr mijarên ku wan li erdê taybetî xwe pêşkêş kirin, gotinên xwe şandin û di dawiya da bi pêşniyar û rêbazên li jêr dirêjkirin û dîtinên ku bo civakê diyar kirin, gihîştin ku divê wan bo bernameyê were guherandin û pêşve birin.
Di roja duyemîn de, berî nîvro, ser mijarên medya û têşî bikar anîn.
Paşê, li şevê ku beşê dawî ya civînê bû û teqrîben heta ezanê meşîyê berdawam kir, hin endamên ku di roja berê de dem nehatibûye ku li ser herêmên xwe gotinên xwe bixwazin, xwe îfade kirin. Beşek ji çalakiyên civakî ji rapora xwe ya civakê hate didan. Wekî wate, serokê alîkarî ya navneteweyî, serokê alîkarî ya zanistî-kultûrî, abna, seqleyn û komên girêdayî raporên xwe dan; hem raporên axaftinî hem jî klîpên amade kirî.
Di vê du rojan de civîna Şûra-ya Bilind mijarên pir baş hatin şandin, beşdarên civînê hem encamên pir baş hildan û şükirê xwe dikin ku encam û bereketên pir zêde hatiye.
Abna: Ji bo gotinên peyama ku di dawîya civîna Şûra-ya Bilind derket, şirove bidin.
Ayatullah Remezani: Şûra-ya Bilind di her civînê de peyamek derdixe ku li ser mijarên rojane ya civakê temaşe dike. Beşek ji wî dikare vegere bo demek berê ku di wî civînê de Şûra-ya Bilind nebû. Peyvên pêşnivîs hatin amadekirin, endamên hêja temaşe kirin, guhertinên pêwîst kirin û peyam di 8 bendan de hat saz kirin û weşandin.
Di bend û maddaya yekem a vê peyamê de hatiye nişandan ser saldana hezar û pêncsedemîn a zayinda Peyamberê (s.x.a). Ev rojnameya taybetî bo muslimanan derbas dike û me divê ji vê firsetê bikar bînînin bo pêkhatina medeniyeta Îslamî û gihîştina yekîtiya ummeta Îslamî. Mijara ummeta Îslamî pir girîng e ku dikare hêz û desthilata cihê civakê me çêbikin; desthilat di qada siyasî, zanistî, aborî, çandî, diqada diplomasiya giştî û heta desthilata leşkerî jî. Pêwîste musliman bûn bêkarok û bêzarok bûn û dêya ku dînya rojavayê, dînya desthilata serbilind û sistema eskerî nekaribin wan erdikan bikin an wan têkbir bikin an wan bi fermanê xwe bibin. Musliman divê ev hêz di nav xwe de çêbike û her cure têkera hêza eskerî yên desthilatê nagire. Belê di vê re gelek xebat û hewl divê were kirin. Divê me bi hev re gihîştina yek û têgihiştinê bikin. Têgihiştina karûbar û qebûl kirina kapasitiyan pir girîng e. Paşê divê hemû musliman, neteweya Îslamî, ulemaya Îslamî, ulemaya hemû welatên Îslamî bi hev re biryarekê çêbikin, ku heke ev derbas bibe, karê girîng e bo gihîştina armancê.
Ji ber vê yekê mijara ummeta Îslamî têgihiştina li dijî nifrata neteweyî, nifrata qomi, qewmperestî û wan mijarên wekhev e. Tu dizanî ku mijara ummeta Îslamî ji demê Peyamberê Mezin (s.x.a) dest pê kir; ummeta siyasî ya Îslamî ku heta qey muslimanên din jî di wê de rolê girîng heye. Ev pir girîng e û dikare bo hemû muslimanan nimûne be. Ev ku şaxiya Peyxamberê Mezin (s.x.a) veguherînê bikin û bibînin ku niha hîn û dersên Peyxamberê Mezin (s.x.a) çiqas dikarin di cîhana nuhê de bo musliman û ne-musliman rolê xwe lîstin. Çimkî Peyamberê Mezin (S) ji bo belavkirina mehbubeta Xwedê hat şandîn: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» (El-Enbiyâ: 107) û xwe peygamber jî got ku ez ji bo mehbubet şandîme: «إنّما بعثتُ û eslê rêveberiya Peyamberê Mezin (s.x.a) rêveberiya axlaqî bû. Ev yek madd e ku di peyama dawî de hatî vekirin.
Erbêîn pêşeviyekê(Bûyereka) pir mezin e
Mijara duyemîn ku di peyama dawî de hate axaftin ser arbêîn bû, çimkî em pir dûr nebûn ji arbêînê. Arbêîn pêşeviyekê pir mezin û dirêj a dînî-derûniyê ye; bûyerê mezin a dîrokî bi zêdetir ji 20 milyon kesan ku her sal jî zêde dibe. Ew ne tenê bi beşdariya şîʿîyan tê çêkirin, lê herwiha musliman û ne-musliman jî hewldan da ku di vê çarçoveyê de bibin beş û bibînin çi dibe di rêwîtiya arbêînê de. Ji aliyên cûda cûda dikare vê bûyerek mezin temaşe kirin — ji aliyê zanistî, pêşxistinên derûnî, ahlaqî, civakî, rûhî, hevkariya civakî, karûbarî, siyasî û çandî jî dikare beşdarî xwendinê bibin. Ev pêşevî her sal zêdetir û şaşeya wê mezin dibe û hûn dikarin bibînin ku gel û dewleta Iraqê bi tevahî hêzdar dibin bo dayînî kar û xizmet, ku divê em jî ji wan bi rastî spas bikin. Di vê peyamê de me jî ji dewleta heval û brayê me Iraqê spas kir û herwiha ji gelê Iraqê jî ku xizmetê xwe bi herî baş û bedewtirîn şêwaz didin, spas kirin, ku di rastiyê de hemû bedewîyên xizmetê li vir xuyang dikin û xwe nîşan dide.
Benda sêyem pêk tê ji dû salê duyemîn a mafê nûjen a sûçên sionîstî û guhertinên xerab û fêyaz di Xezze û hemû Filistînê de. Bi kêf xwe dîtin ku rewşa Gaza roja bi roja xerabtir dibe, û ew jî were bêyan kirin ku kî divê hezên xerabkirina gelê Filistîn û gelê Xezze bibîne? Heke îro pexamberê mezin (s.x.a) jî jîyan bû, heke îro Ehl-ul Beytê (s.x)jî bûn, berê ew qise çi bû? Bi bêguman, qiseya yekem û girîngtirin yan jî yek ji girîngtirîn qiseên wan bûye xeletî, serdemaî û azabên ku li ser gelê Filistîn û gelê Gaza tên. Jin û zarok li wir kuştin û roja bi roja ji birîndarî mirin. Wan xwarinê tenê ne heye û bi kêf xwe kesên ku dixwazin bêhna wan bikşînin dixwazin ku "em ji kuştina gelê Xezze kêfxweş in, ne divê wan xwarinê daynin, lê divê bombeyên li ser wan were şandin!" Wan çi gotin? Wan bi çi xeletî kuştin? «بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ» (Et-Tekvîr: 9) Kî dikare bersivê wan bidê? Ev mijarên ne ku divê ber bi wan were kirin. Îro ulemaya Îslam divê bi dengê bilind li dijî ev xeletî û sûçên ku li Gaza derdikevin bang bikin. Li Xeze tiştê nehatîye mayîn û li wir ji ber avarî hatiye. Her kes divê li ser vî mijarî bifikire û karê xwe bike.
Di bersiva Filistînê de diyarî kirin
Yek ji bendên girîng a peyama me jî wek Şûra-ya Bilind ser vî mijarê bû ku hemû gelên cîhan, serokên welatên Îslam û ulemaya Îslam divê rabin û dengê dadperweriya xwe û parastina gelê Filistîn bi tevahî cîhanan biyanî bikin. Gelê Filistîn dixwazin ku di destê xwe de bûn û ji bo xwe hilbijartinê bikin, lê çima îzin nedin ku wan di destê xwe de bibin? Ev bendê sêyem bû ku hemû ev sûçên mezin nehatin qebûl kirin û ji rêxistinan navneteweyî jî daxwaz kirin ku cihê vebikin û vî sûçê mezinê bigirin. Hûn dikarin bibînin pêşeviyek ku tê gotin sionîzm, ku negeha wê zêdetirî hîç rîşa xwe nîne, tê de dest pê dike û her cihê ku xwest, dikeve serê. Roja yekem Xezze, roja duyem Libnan, roja sêyem Sûrî, roja çarem Îran û welatên din, ev heramê çêdike. Ji ber vê yekê welatên cîhan divê li ser vî mijarî têgihiştin û baldarî bikin.
Xulaseya Peyamê ya Komela Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)
Di civîna Meclîsa Bilind a Komelayê Ehl-ul Beytê (s.x)de, li ser çend mijarên girîng wekî nûvekirina binyadnameya komelayê, vekolîna rêya dîtina komelayê, siyaseta pênc salan û mijarên heyî li ser medya û dawî ya rojekê civîn hatin gotûbêj kirin.
Yek ji mijaran sereke di civînê de, role medya û têkiliyên wê bi îslam û taybetî bi şîîyan de bû. Di vê pêvajoyê de, di warê medya û teşwîqê de girîngiya fêmkirina rastîn a îslam û şîîyê hate vebijartin, da ku cîhan fêm bike îslam çawa xwe pêşkêş dike.
Di dawiyê de, peyama civînê 8 beşên serekeyî tê da ku di wan de, girîngiya yeksarîya ummeta îslamî, girîngiya rojava erbaîn (erbaîn), meşruhiya mafê parastina welat û pêdivîtiya civînên navneteweyî yên li dijî cezayên li ser Filistîn hate vurgulandin.
Herwesa di civînê de, girîngiya piştgiriya meclîsa li dijî xebatên dijminên îslamî û pêşkeftina hevkariya navneteweyî li ser vê bingeha komelayê hate diyar kirin.
Axirê peyamê, hêvî hatiye nîşandan ku em bi hêvî û pîrozbahiya xwe, karên xwe li ser pêşkeftina wê zanîn û nasnameya Ehl-ul Beytê (s.x)di nav cîhanê de bidomînin.
Dawiya peyamê/
Etîket
Meclisa Cîhanî ya Ehlul Beyt(S.X)
Endamê Konseya Bilind a Meclisa Cîhanî ya Ehlul Beyt(S.X)
Ayatollah Remezanî
Your Comment