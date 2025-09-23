Atwan: Peymana parastinê ya di navbera Erebistana Sûdî û Pakistanê de — gavê yekem a avakirina NATOya Îslamî?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Abdulbarî Atwan", şêrovekê navdar a cîhana Ereb, di gotarêk şirovekarî de, peymana parastinê ya herêmî ya nû di navbera Riyad û Islamabadê de şîrove kir. Ew peyman, ku şevê çarşemê di Riyadê de ji hêla princê taca Sûdî, "Mihemmed bin Selman", û serokwezîrê Pakistanê, "Şehbaz Şerîf", ve hat îmzaker, wekî şandinek dîplomatîk û askeriya girîng tê nas kirin.
Atwan di gotarê xwe de nivîsand ku ev peyman, ku "çetereya ewlehiyê ya nukleerî" ya taybet ji bo Erebistana Sûdî dide ewlekarî, di serdema nû de dikare guhertoya mezin di balansa hêzê ya herêma Rojhilatê Navîn de çêbikin. Di bingehên sereke yên vê peymanê de tê gotin ku: "Her egerêkê li yek ji vê du welatên were kirin, wek egerêkê li her du welatên tê têgihiştin."
Ev destûr wekî gavêkî tarîxî tê dîtin û peyamek zelal dide rejîma sîyonîst ku cîhana Îslamê ji vê paşê ne bê-parastin e û ne bê-ewlehiyê ya nukleerî.
Atwan got ku ev peyman dikare bibe bingeh û nifşa NATOyek Îslamî, bi taybetî di dema ku tehditên rejîma sîyonîst zêde dibin û guherînên girîng li astê rêveberiya navneteweyî çêdibin — li wir ku Çîn dê nêzîkî bibe hêzê yekem a cîhanê û Amerîkayê ku bi şermezarî digihê zewra.
Li gorî vê gotarê, sedemên sereke yên ku ev peyman bi lez hat îmzakerin, çar in:
1. Hucuma rejîma sîyonîstê li ser paytexta Qetêrê bi destûra Donald Trump, li wir ku Qetêr mezintirîn baseya leşkerî ya Amerîkayê di Rojhilatê Navîn de xwe dide.
2. Daxuyaniya vekirî ya Netanyahu, serokwezîrê rejîmê sîyonîst, ku bi baweriya Torahî di vêdikeve ku "Îsraêla mezin" pêdivî ye, ku erdên Suriyê, Libnanê, Filistînê, Iraqê, Misir û her weha Sûdî, hatîna tevlêkirin, heta Mekka û Medîna.
3. Zêdekirina hêza kontrolê rejîmê sîyonîst li ser siyaseta Amerîkayê di 2 salên dawî de û piştgiriya bêmêj ji şerê qirêjandina genciyan li Gazayê.
4. Avakirina pêvenda nû ya navbera Hind û Çîn, ku cihê hevkariyên kevn ên Pakistan–Çîn girt, û vê yekê Islamabadê radixe alîkarîya zêdetir a kuştî û Îslamî.
Di gotara xwe de, Atwan şîrove dike ku vê çetereya parastinê ya Sûdî–Pakistanî yekbûna hêza nukleerî ya Pakistanê û hêza aborî–leşkerî ya Erebistana Sûdî ye. Rejîma sîyonîst bi vê peymanê şaş bûye, ji ber ku dikare dawîya monopola nukleer a wî li herêma Rojhilatê Navîn bê.
Hatî bîranîn ku Erebistana Sûdî ji destpêkê ve pîşeng û piştgirê barnameya nukleer a Pakistanê bû — barnameyek ku ji hêla Zulfikar Ali Butto hatî destpêkirin, û ji hêla Ziya al-Haq hate pêşvebirin. Tê gotin ku rejîma sîyonîst bi rêya teqînêya balafirekê di kuştina wî de destê xwe hebû.
Sereke nivîsarê "Rai al-Youm" di encamê de xwest ku ev peymana Sûdî–Pakistanî û çetereya ewlehiyê ya nukleerî xizmeta giştîya neteweya Îslamî bike û ji xayidana mezhebî dûr bimîne. Wî hêvî daye ku ev yekbûn bibe bingehê koalîsyonekê girîng ên welatên Îslamî, ku her wiha Îranê jî digire.
Di encamê de got: Nêzîkîya dawî ya di têkiliyên Riyaz û Tehranê de — di nav de seferê "Ali Larîjanî", şêwirmendê ewlehiyê ya Îranê bo Riyad û cîvînên berê ya navbera wezîra parastina Sûdî û rêvebirên Îranê — dikare nîşaneke hevkariya zêde ya navbera wan di ber hemberiya Amerîka û rejîma sîyonîst ve be.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Abdul Bari Atwan
Erebistana Siûdî
Pakistan
Atwan: Peymana parastinê ya di navbera Erebistana Sûdî û Pakistanê de — gavê yekem a avakirina NATOya Îslamî?
Şîrovekê ji cîhana Ereb de di binpêkirineke xwe de nivîsand ku peymana parastinê ya di navbera Erebistana Sûdî û Pakistanê de — ku berxwedana nukleerê ji bo Riyadê dide ewlekarî — tenê peyamek zelal nîne ji bo Îsraîl û Dewletên Yekbûyî, lê jî hêmanên hêzê di nav cîhana Ereb û herêma dagirin qada nû. Ev peyman, ku hin kes wî wek "nifşa NATOya Îslamî" dîtin, dikare destpêka vê yekîtiya nû ya askerî be.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Abdulbarî Atwan", şêrovekê navdar a cîhana Ereb, di gotarêk şirovekarî de, peymana parastinê ya herêmî ya nû di navbera Riyad û Islamabadê de şîrove kir. Ew peyman, ku şevê çarşemê di Riyadê de ji hêla princê taca Sûdî, "Mihemmed bin Selman", û serokwezîrê Pakistanê, "Şehbaz Şerîf", ve hat îmzaker, wekî şandinek dîplomatîk û askeriya girîng tê nas kirin.
Your Comment