Bayaniya xwendekarên zanîngehanê Pakistanê li hemberî Karwana Cîhanî ya Keştiyên Samûdê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bayaniya xwendekarên zanîngehanê Pakistanê li hemberî Karwana Cîhanî ya Qayiqên Sêmûd
Xwendekarên zanîngehanê Pakistanê bi ragihandina bayaniya fermî alîkariyê xwe li ser karwana cîhanî ya “Sêmûd” ji bo şikandina girêdayiya Xezze ragihand.
Nivîsa bayaniyê:
Emê bêhnedanê welatên azadîxwaz û hemû dadperwer û piştgirên mazlûman di cîhanê de, ji bo rizgarkirina gelê Xezze ji xem û bejîyê û mirinê berdikevin.
Karwana Sêmûd, pêşverûya tevgera gelên azadîxwaz a cîhanê li Xezze ye.
Hêvîdar in ku karwana sêmûd a Asyayî jî bê gav û bi armanca qedandina girêdayiya Xezze, qedandina têkoşîna dagirkeran û alîkariyê û rizgarkirina gelê mazlûm a Gaza, di rêza zeminên dagirker ên Asyayî ve here.
Ev tevgera gelêrî û azadîxwazê divê hemû welatên Asyayî ji bo parastina cîhê civakî û gelêrî xwe bi karwana re hevkariyê bikin û piştgirîyên ewlekarî û piştgiriyên din yên alîkarî bikar bîn.
Herweha divê ev karwan bi temamî ji hukûmetan serbixwe be û kesên ku dikarin çalakiyên karwana wergerandin an jî ji bo alîkariyê di destpêka fînansê da bêtin hevkar, wekî hunermend, zanistvan, xwendekar, nivîskar, endamên parlamento yên azadîxwaz, çalakvanên aborî û rojnamevan dikarin civaka nêrînê bo vî karwanê pêk bînin.
Divê kesên ku xewnê azadîxwazî hene û amade ne ji bo her tiştê dijwar wek xwîn, nexweşî û mirin ji bo azadî û azadîxwazî, bi vî karwanê re hevkar bin.
Em ji hemû kesên medyayê, welatên Asyayî, bloger û rojnamevan têda ku dikarin gelê xwe bang bikin, sermayê lê zêde bikin û beşdarî karwanê bibin da ku gava gava tevgera karwana sêmûd û berxwedana gelêrî ya Asyayî wek gemyayek rizgarkirê, temaşe bikin, dixwazin ev karwan afirandin û dest pê bikin.
Serkeftin ji bo azadîxwazan e û cîhan ji hemû gelan û gelêrî ye, bi hêvîya Xwedê û azadî.
Dawiya peyamê
Karwana Qayiqên Sêmûd
Pakistan
