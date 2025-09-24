Raporta Taybetî:Colanî li Amerîkaya; JiXelata Tîrorîstan 10 Milyon Dolarî heta Axaftintinên li Rêxistina Neteweyên Yekbûyî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tenê salek berê, eger Ebû Mihemed Colanî, serokê koma terorîstî ya Tehrîr el-Şam li Sûriyeyê, hewl bidaya ku biçe New Yorkê, ew ê di xetereya girtinê de ba; Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji bo agahdariya ku bibe sedema girtina wî ji bo çalakiyên wî yên terorîstî di Cebhet El-Nusra de, ku paşê bû Tehrîr el-Şam, û girêdanên wî bi El-Qaîdeyê re, xelatek 10 milyon dolarî pêşkêş kiribû.
Lê îro, Colanî ji bo beşdarbûna Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî çû Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û sefer bala çalakvanên medyaya civakî kişandiye, ku veguhestina Colanî ji girtîgeheke Amerîkî li Iraqê bo pişt tribuna Neteweyên Yekbûyî wekî nakokiyeke mezin dibînin.
Lêbelê, sefera Colanî bo New Yorkê ne tesaduf e, û hin çalakvanên medyaya civakî dibêjin ku welatekî ku berê xelatek 10 milyon dolarî ji bo serê Colanî pêşkêş kiribû, niha xalîçeya sor li paytexta xwe digire.
Ji bo fêmkirina matmayîbûna çalakvanên tora civakî ji hebûna Colanî li New Yorkê, em bi kurtasî li rabirdûya wî û çawaniya danûstandinên wî bi Dewletên Yekbûyî re binêrin: Colanî piştî dagirkirina Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di sala 1919an de çû Iraqê. Amerîkiyan ew girtin û şandin zindana Ebû Xerîb. Ji wir ew şandin zindana Booka û dû re jî şandin zindana Krober li balafirgeha Bexdayê. Ew radestî hikûmeta Iraqê kirin û şandin zindana Tacî, li wir ma heta ku...
Wekî ku Donald Trump di dema pêşbirka serokatiyê ya 2016an de eşkere kir, Dewletên Yekbûyî di avakirina DAIŞê û komên din ên terorîst ên li herêmê de beşdar bûye. Dema ku em jiyana Jolani dixwînin, em dibînin ku siyasetmedarên Amerîkî her gav li pişt komên terorîst bûne.
Colanî di sala 2011an de tevlî Bexdadî bû û berpirsiyariya baskê DAIŞê li Sûriyê jê re hat dayîn. Bexdadî her wiha ferman da wî ku li Sûriyê li dijî hikûmeta navendî û Beşar Esed şer bike. Di 24ê Çileya 2012an de, Jolani damezrandina koma terorîst a Eniya El-Nusra ragihand û gundê Şahilî kir baregeha xwe ya çalakiyan.
Di 9ê Nîsana 2013an de, Ebû Bekir El-Bexdadî yekbûna DAIŞ û Cebhet El-Nusra û avakirina Dewleta Îslamî ya Iraq û Şamê ragihand, lê Colanî red kir û paşê bi serokê El-Qaîdeyê Eman El-Zewahirî re li hev kir. Di sala 2013an de, Wezareta Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Colanî wekî terorîstek navneteweyî îlan kir, dû re jî Komîteya Cezayan a Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî, ku Ebû Mihemed wekî terorîst navnîş kir û qedexeya seferê danî ser wî.
Di 10ê Gulana 2017an de, Wezareta Derve ji bo agahdariya ku dibe sedema cihê wî xelatek 10 milyon dolar pêşkêş kir, di demekê de ku rola îstîxbarat û ewlehiyê ya Dewletên Yekbûyî di piştgiriya komên terorîst de di darbeya leşkerî de ji bo hilweşandina rejîma Beşar Esed li Sûriyê eşkere bû.
Dewletên Yekbûyî piştî ku Colanî di Kanûna Pêşîn de li Sûriyê hat ser desthilatê û Beşar Esed hilweşiya, xelat betal kir. Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hîn jî bersiva pirsa ka terorîstek ku ji bo girtina wî xelatek 10 milyon dolar hebû, çawa dikare îro li New Yorkê li ser xalîçeya sor bimeşe û li Neteweyên Yekbûyî biaxive, nedaye.
Your Comment