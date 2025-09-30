Sê endamên karwanê Semûd li Qahîreyê hatin girtin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Komîteya amadekar a Flota Berxwedana Misrê ji bo şikandina dorpêça li ser Xezzeyê ragihand ku hêzên ewlehiyê yên Misrê li ber baregeha karwanê li Qahîreyê sê kes, di nav de du endamên komîteyê, girtine.
Komîtê di daxuyaniyek kurt de ragihand ku cihê girtiyan hîn jî nayê zanîn û hebûna hêzên ewlehiyê li dora baregehê bi girîngî zêde bûye.
Li gel van girtinan, komîte duh li ber baregehê ji parêzgehên cûda yên Misrê alîkariya mirovî werdigirt. Dema ku alîkariyan werdigirtin, endamên karwanê ala Filistînê di destê xwe de digirtin û dirûşmeyên wekî "Em li vir in û me al bilind kiriye" û "Ey Filistîn, me te ji bîr nekiriye, tevahiya neteweya Ereb bi te re ye" qîr dikirin.
Di rojên dawî de, endamên komîteya amadekar serdanên meydanî li bajar û benderên peravê kirin da ku rewşa qeyikên ku ji bo beşdarbûna di tevgera karwanê de hatine plankirin lêkolîn bikin. Li gorî rayedarên komîteyê, hewldanên ji bo ewlekirina qeyikên pêwîst berdewam dikin.
Komîteyê bang li xwediyên qeyikan, kesan û şîrketan kir ku bi bexşandin an kirêkirina wan piştgiriyê bidin tevgera karwanê û dorpêça Xezzeyê bişkînin.
Hefteya borî, komîteyê ragihand ku têkiliya bi kesê berpirsiyarê peymanê re derbarê qeyika "Ibiza" de, ku diviyabû beşdarî tevgera ber bi Xezzeyê bibe, hatiye qutkirin.
