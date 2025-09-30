"Yasa Hezbendiya Gelî li Iraqê ji ber zexta Dewletên Yekbûyî hatî şandin bo demeke din li parlamana Iraqê ve hatî vegerandin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Axavtvanê Hevbendiya Al-Nasr di parlamana Iraqê de, roja sêşemê ragihand ku Çarçoveya Hevbendiyê biryar da ku ji ber presê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û ji bo astengkirina karanîna siyasî ya hilbijartinî, yasa ya Hezbendiya Gelî bo dema pêşeroja parlamanê ve veguheze.
Selam El-Zubeydî, di gotûbêjeke xwe re bi Rojnameya Al-Ma'lûme re piştrast kir:
"Yasa Hezbendiya Gelî mijarekê navxweyî û hukûmetî ye, û Amerîka di her awayekî de mafê têketinê li vê mijarê tune ye."
Ew zêde kir: "Şîroveyên heyî nîşan didin ku presên acîk a Waşingtonê sedema vegerandina vê yasa bûne û amade nebûye ku di şertên heyî de hatî pejirandin."
Bi gotina Zubeydî, Çarçoveya Hevbendiyê di rojên borî de civînan li gel partiyên siyasî bi rê ve xebitand, û paş şîrovekirina hemû aliyên mijarê, biryar da ku baştir e pejirandina yasa ya Hezbendiya Gelî were vegerandin bo demeke din ya parlamanê.
Zubeydî jî ragihand ku hin aliyên siyasî dixwazin vê yasa were pejirandin ji bo piştgirîkirina leşkerên Hezbendiyê, lê hinek grûpan jî hewl dide ku ji vê mijarê ji bo armancên hilbijartinê bikar bînin.
Wekî ku wî dawî kir:
"Rewşa giran a hundirî û presên derveye sedemên bingehîn in ku pejirandina vê yasa di vê dema de asteng kir."
