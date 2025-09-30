Siyonîstan Mizgefta Îbrahîmî ya li bajara El-Xelîl sê roj berdest kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Wezareta Weqf û Karûbarên Olî ya Filistînê ragihand ku rejîma Siyonîst biryar daye ku Mizgefta Îbrahîmî ya li bajarê Hebronê, ku li başûrê Şerîaya Rojava ya dagirkirî ye, ji bo sê rojan bi tevahî bi hinceta "betlaneyên Cihûyan" bigire.
Wezareta Weqf a Filistînê ev kiryar şermezar kir û wekî binpêkirinek eşkere ya azadiya îbadetê û beşek ji siyaseta hedefgirtî ya Îsraîlê ya serdestkirina Mizgefta Îbrahîmî nirxand.
Wezaretê her wiha li ser tedbîrên zêde yên Îsraîlê hişyarî da, di nav de astengkirina weşana banga nimêjê, sînordarkirina ketina îbadetkaran bi deriyên elektronîkî, kontrolên hişk û astengkirina çalakiyên karmendên mizgeftê.
Wezareta Weqf a Filistînê bang li civaka navneteweyî û UNESCOyê kir ku tavilê tedbîrên pêwîst bigirin da ku van binpêkirinên ku nasnameya Îslamî ya Mizgefta Îbrahîmî tehdît dikin rawestînin.
Mizgefta Îbrahîmî li herêmek di bin kontrola tevahî ya Îsraîlê de ye, ku nêzîkî 400 niştecihên Cihû lê dijîn, ku ji hêla 1500 leşkerên Îsraîlî ve têne parastin.
Piştî komkujiya sala 1994an a ji aliyê niştecihekî cihû ve ku di encamê de 29 îbadetkarên Filistînî hatin kuştin, Îsraîlê mizgeft bi yekalî dabeş kir: ji sedî 63 ji bo cihûyan û ji sedî 37 ji bo misilmanan. Li gorî rêkeftinên Îsraîlê, mizgeft di 10 bûyerên olî yên cihûyan de ji bo misilmanan û di 10 bûyerên îslamî de ji bo cihûyan girtî ye. Bi destpêkirina Şerê Xezzeyê di 7ê Cotmeha 2023an de, Îsraîlê êdî soza xwe ya ji nû ve vekirina bi tevahî ya mizgeftê di bûyerên îslamî de negirtiye cih.
