Analîstekî (Şêroveyerekî) Endonezyayî di hevpeyvînekê de bi ABNA re: Ji damezrandina rejîma Siyonîst ve baweriya NY winda bûye/Me her tim piştgirî da

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê(S.X) - ABNA - Civîna dawî ya Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, ku vê dawiyê hate lidarxistin, ji ber helwestên hin rêber û serokên welatan ên li ser sûc û qirkirina rejîma Siyonîst li Xezeyê, bi veguheztinek taybetî ya medyayê re hate lidarxistin.
Feysal El-Seqaf, analîstê mijarên Rojhilata Navîn û damezrînerê malpera bi zimanê Îngilîzî "Balda", di hevpeyvînek bi ABNA re, hûrguliyên axaftina Serokkomarê Endonezyayê Prabowo Subianto di konferansa du neteweyan de li baregeha NY li New Yorkê analîz kir û bersiva pirsên ku hatine kirin da.
ABNA: Helwesta Endonezyayê li ser sûcên rejîma Siyonîst li dijî gelê Filistîn û Xezzeyê çi ye?
Endonezya her gav li kêleka Filistîniyan sekinî, hetta berî êrîşên 7ê Cotmeha 2023an jî. Hikûmeta Endonezyayê di gelek konferansên herêmî û navneteweyî de ragihand ku ew qirkirina Îsraîlê şermezar dike. Prabowo Subianto her wiha behsa pabendbûna xwe ya veguhestina nêzîkî 200,000 Filistîniyên birîndar ji Xezzeyê bo welêt ji bo dermankirinê kir.
ABNA: Nirxandina we ya qutkirina mîkrofona Serokê Endonezyayê li NY çi ye?
Ev bûyer di dema axaftina Serokkomar de di lûtkeya çareseriya du dewletan de wekî prosedurek rûtîn xuya dike, ji ber ku axaftina wî ji sînorê demê yê 5 hûrdeman derbas bû. Lêbelê, ev mijar li ser medyaya civakî bûye mijarek nakok, hin bikarhêner îdîa dikin ku sedema wê piştgiriya zêde ya Serokkomar ji bo doza Filistînê ye.
ABNA: Helwesta NY di çareserkirina pirsgirêkên gerdûnî de çawa tê nirxandin?
Bawerî, jêhatîbûn û hêza NY li hember Îsraîlê ji damezrandina rejîma Siyonîst ve bi pratîkî winda bûye. Konseya Ewlekariyê ji ber hêza xwe ya vetoyê ya neheq nekariye cezayên siyasî, aborî û leşkerî li dijî Îsraîlê ferz bike, di heman demê de rejîm bi eşkereyî rêzê li prensîbên NY û qanûna navneteweyî digire. Veto ji bo xwediyên vê mafî û hevalbendên wan hatiye îstismarkirin û bûye amûrek ji bo zilmê. Ji ber vê yekê, NY xwediyê desthilat û şiyana pêwîst e ku li ser jenosîda li Xezzeyê lêkolîn bike, lê dijwarîya mezin ew e ku karanîna vetoyê li gorî dengdanê were guhertin.
ABNA: Civaka navneteweyî divê çi tedbîran bigire da ku sûcên Îsraîlê rawestîne?
Tenê şermezarkirin têrê nake ku jenosîda Îsraîlê rawestîne an jî pêşî lê bigire. Divê cîhan dorpêçên siyasî, aborî, leşkerî û civakî-çandî li ser rejîma Siyonîst ferz bike.
ABNA: Hûn pêla nû ya naskirina dewleta Filistînê ji hêla welatên Rojavayî ve çawa dinirxînin?
Naskirina Filistînê ji hêla welatên Ewropî ve tenê celebek hevxemiyê ye ji bo êşa Filistîniyan. Tiştê ku gelê Filistînê hewce dike, edalet bi rêya sepandina dorpêç û cezayên giran li dijî Îsraîlê ye.
Etîket
Endonezya
NY
Filîstîn
Rejîma Siyonîst
