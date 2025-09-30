Pênc leşkerên Îsraîlî di pevçûnên li bakurê Xezzeyê de birîndar bûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Artêşa Îsraîlê roja Duşemê êvarê ragihand ku pênc leşker, di nav de du efser, di pevçûnên dijwar ên li bakurê Xezzeyê de bi giranî birîndar bûne.
Di daxuyaniya artêşê de hat gotin ku ev kes ji Tabûra Zirxî ya 82emîn a Lîwaya Mongol a Saar bûn û di şerên roja Duşemê de bi giranî birîndar bûn. Birîndar ji bo dermankirinê birin navendên bijîşkî û malbatên wan hatin agahdarkirin, lê di derbarê çawaniya bûyerê de ti hûrgulî nehat dayîn.
Malpera Times of Israel ragihand ku ev leşker di pevçûnek nêzîk de bi hêzên berxwedana Filistînî re birîndar bûne, ku êrîşkarên Filistînî ketine cihê tankên Îsraîlê, du bombe li ser yek ji tankan danîne û dûv re gule li leşkeran reşandine. Li gorî lêpirsîna artêşa Îsraîlê, pênc êrîşkar beşdarî operasyonê bûne, du ji wan hatine kuştin û sê yên din jî karîn birevin.
Al Jazeera her wiha ragihand ku li dora Nexweşxaneya El-Şîfa û taxa El-Nasr a bajarê Xezzeyê şerên dijwar qewimîne. Helîkopterên Îsraîlê ji bo şopandina operasyona rizgarkirinê gule li cihê bûyerê reşandin.
Çavkaniyên Îsraîlî ragihandin ku bi tevahî heşt leşker li Xezzeyê birîndar bûne, ku rewşa hin ji wan krîtîk e. Her wiha rapor hene ku mûşekek dijî-tank li tankek Îsraîlî ketiye û birîndar bi helîkopteran bo nexweşxaneyên Tel Aviv û Bîrşebayê têne veguhastin.
Radyoya Artêşa Îsraîlê her wiha ragihand ku pênc leşker, di nav de du efser û sê leşker, di teqîna bombeyekê de li bakurê Xezzeyê birîndar bûne. Li gorî raporê, hêzên Filistînî êvara Duşemê ketine nav baregeheke Îsraîlê ya bi hêz û du bombe li ser tankekê danîne, ku bûye sedema pevçûnek çekdarî bi çekên sivik. Di operasyonê de du êrîşkar hatin kuştin û sê yên din jî têne lêgerîn. Şeş leşkerên din jî di dema operasyona tehliyekirinê de bi sivikî birîndar bûne.
Hêjayî gotinê ye ku ji destpêka Şerê Xezzeyê di 7ê Cotmeha 2023an de, artêşa Îsraîlê ragihandiye ku 913 leşker hatine kuştin û 6,284 jî birîndar bûne. Tevî sansura medyayê ya tund li Îsraîlê, artêşa welêt bi tohmeta veşartina hejmara rastîn a qurbaniyan re rû bi rû ye.
Di heman demê de, komên berxwedana Filistînî rojane operasyonên li dijî artêşa Îsraîlê radigihînin ku tê de kuştin û birîndarkirina leşkeran û wêrankirina alavên leşkerî hene; hin ji van operasyonan bi wêne û vîdyoyan hatine belgekirin.
