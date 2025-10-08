Xezze: Welatekî tawanên bêhempa li dijî zarokan/ Her 17 deqîqeyan zarokek tê kuştin an jî seqet dibe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA- Şerîda Xezeyê êdî ne tenê qada şer e, lê bûye goristana xeyalên zarokan. Di demekê de ku şerê rejîma Siyonîst li dijî Xezzeyê dikeve sala xwe ya duyemîn, statîstîk nîşan didin ku karesateke mirovî heye.
Fona Zarokan a Neteweyên Yekbûyî (UNICEF) vê rewşê wekî şokdar bi nav kir û diyar kir ku bi navînî, "her 17 deqîqeyan carekê zarokek tê kuştin an jî seqet dibe." Zarokên Filistînî gelek caran ji cih û warên xwe bûne an jî sêwî mane û ji bilî birçîbûna giran, ji gihîştina pêdiviyên jiyanî, di nav de inkubatorên ku ji bo pitikên pêşwext hatine desteserkirin, bêpar mane. Ev hejmar kûrahiya tirsê ku nifşê din ê Filistîniyan pê re rû bi rû maye, nîşan didin.
Berdevkê UNICEFê Ricardo Pires di civîneke çapemeniyê ya NY de li Cenevreyê got: "Zarokan di vê krîzê de nêzîkî du salan bedelên herî giran dane."
Berdevkê Fona Zarokan a Neteweyên Yekbûyî (UNICEF) hejmaran wekî "neqebûlkirî" û "şokdar" bi nav kir û got ku "bi navînî her 17 deqîqeyan carekê zarokek tê kuştin an jî seqet dibe."
Ajansa Anadoluyê di axaftina xwe de di salvegera duyemîn a şerê Îsraîlê li ser Xezzeyê de ragihand ku zarok trawmayên giran ên fîzîkî û psîkolojîk dikişînin, sêwî mane an jî ji cih û warên xwe bûne, û rastî "tirsên ku divê tu zarok qet nebîne an jî nejî" hatine.
Berdevk destnîşan kir ku UNICEF hewlên Dewletên Yekbûyî yên ji bo aştiyê pêşwazî dike lê hişyarî da ku bombebaran û êrîşên hewayî li bakur û başûrê Xezzeyê berdewam dikin.
Ajansa Neteweyên Yekbûyî her wiha hişyarî da li ser sînordarkirinên dubare yên li ser gihîştina alîkariya mirovî. Pierce got ku inkubator û ventilatorên neonatal, ku ji bo pitikên pêşwext pir hewce ne, hatine desteserkirin.
Dema ku destnîşan kir ku yek ji pênc pitikan li Xezzeyê pêşwext ji dayik dibe, wî got: "Em behsa zarokên ku ji bo jiyanê maskên oksîjenê bikar tînin dikin."
Li gorî raporê, rêxistin hîn jî li benda wergirtina destûrê ye ku alavên bijîşkî yên girîng ji bakur ber bi başûrê Xezzeyê veguhezîne, tevî daxwazên dubare.
Rejîma Siyonîst, bi piştgiriya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji 7ê Cotmeha 2023an (15ê Meha 1402an) vir ve li dijî niştecihên Xezzeyê şerekî wêranker da destpêkirin, ku di encamê de, ji bilî wêraniyên mezin û birçîbûna kujer, zêdetirî hezar Filistînî, ku piraniya wan jin û zarok in, şehîd û birîndar bûne.
UNICEFê berê di raporekê de ragihandibû ku 13,000 zarok li Xezzeyê ji kêmbûna xwarinê ya giran dikişînin, û di Tebaxê (Tebax-Îlon) de rêjeya kêmbûna xwarinê li Xezzeyê gihîştiye astek ku ji rekora Tîrmehê (Tîrmeh-Tebax) derbas bûye.
