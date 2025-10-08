Kesê êrîşa li ser kenîsa Mançester a li Îngilîstanê sonda dilsoziya DAIŞ'ê dabû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Polîsê Brîtanî ragihand ku êrîşkarê êrîşa hefteya borî ya li ser kenîşteyek li Mançesterê di dema operasyonê de bi polîsan re têkilî danî û dilsoziya xwe ya bi DAIŞê re ragihand.
Berdevkê polîsê Brîtanî got: Di destpêka êrîşa li dijî Kenîşteya Civaka Îbranî li herêma Heaton Parkê de, êrîşkar bi polîsan re têkilî danî û dilsoziya xwe ya bi DAIŞê re ragihand.
Wî zêde kir: Lêpirsîna li ser motîvên vê êrîşê hîn jî berdewam dike.
Êrîşa li ser kenîşteya li Mançesterê, Îngilîstanê, ku di 2ê Cotmehê de pêk hat, bû sedema mirina du kesan. Êrîşkar, welatiyekî Brîtanî yê 35 salî yê bi eslê xwe Sûrî, jî ji aliyê polîsan ve hate kuştin.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Mançester
Îngilîstan
DAIŞ
Kenîşteya Cihûyan
Cihûyên Brîtanîya
Polîsên Brîtanyayê ragihand ku kiryarê êrîşa li ser kenîsa civaka Îbranî ya li Mançesterê di dema axaftina telefonê ya bi polîsan re dilsoziya xwe ya bi koma DAIŞ'ê re ragihandiye
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Polîsê Brîtanî ragihand ku êrîşkarê êrîşa hefteya borî ya li ser kenîşteyek li Mançesterê di dema operasyonê de bi polîsan re têkilî danî û dilsoziya xwe ya bi DAIŞê re ragihand.
Your Comment