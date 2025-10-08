Êrîşa hêzên deryayî ya Îsraîlê ya li dijî Fîloya Azadiyê ya ku ber bi Xezayê ve diçû

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Flota Îstîqrara Cîhanî (El-Samod) roja Çarşemê sibehê bi rêya platforma xwe ya X ragihand ku Hêzên Deryayî yên Îsraîlê êrîşî Flotîla Azadiyê kirine, ku ber bi Xezzeyê ve diçû da ku dorpêçê bişkîne.
Komîteya Navneteweyî ya Ji bo Bidawîkirina Dorpêça Xezzeyê ragihand ku artêşa dagirker li avên navneteweyî, 120 mîl (222 kîlometre) dûrî Şerîda Xezzeyê êrîşî Flotîla Azadiyê kiriye.
Kamerayên çavdêriyê yên Flotîla Azadiyê wêneyên leşkerên Îsraîlî weşandin ku li çend keştiyan siwar dibin û endamên wan digirin.
Reuters, bi îdiaya rêveberiya Flotîla Azadiyê, ragihand ku artêşa Îsraîlê sînyalan asteng dike û herî kêm du keştiyan siwar dike.
Di heman demê de, Reuters, bi îdiaya Wezareta Karên Derve ya rejîmê, îdia kir ku keştî û rêwiyên Flotîla Azadiyê "ewle ne û ji bo bendergehek Îsraîlê hatine veguhastin."
Wezareta Karên Derve ya Îsraîlê îdia kir ku rêwiyên Flotîla Azadiyê dê tavilê werin dersînorkirin.
Wezareta Karên Derve ya rejîmê hewldana Flotîla Azadiyê wekî "hewldanek din a bêencam ji bo şikandina dorpêça deryayî û ketina nav herêma şer ku ti encam nedaye" bi nav kir.
Flotîla, ku ji 11 keştiyan pêk tê, 25 meh berê ji Îtalyayê derket rê.
Berî desteserkirinê, Kanala 13 a Îsraîlê ragihand ku artêşa Îsraîlê amadekariyên desteserkirina flotîleyek din dike ku ji Îtalyayê derket rê û tê payîn ku îşev bigihîje Şerîda Xezzeyê.
Kanala Îsraîlê, bi îdiaya hêzên ewlehiyê, ragihand ku mijûlbûna bi flotîlê re dikare tevlihevtir be.
Keştiyên hevpeymaniya Flotîla Azadiyê piştî ku 25 meh berê ji girava Sîcîlyayê ya Îtalyayê derketin rê, rasterast ber bi Şerîda Xezzeyê ve çûn.
Rêxistinvanên kampanyayê israr kirin ku tevî dijberiyê jî hewlên xwe yên ji bo gihîştina Şerîda Xezzeyê bidomînin.
Keştiya, Al-Dhamir, wekî beşek ji Flotîla Azadiyê derket rê, ku bi dehan rojnamevanên navneteweyî û personelên bijîşkî ji 25 welatan hildigirt.
Xebatkarên alîkariyê û nûnerên medyayê yên li ser keştiyê dixwazin bigihîjin hevkarên xwe yên li ser Flotîla Azadiyê û dorpêça Îsraîlê ya li ser Xezzeyê bişkînin.
Keştiya El-Demîr di meha Gulanê de li peravên Maltayê ji aliyê hêzên Îsraîlê ve hate bombebarankirin.
Îsraîlê roja Çarşemê êvarê dema ku ber bi peravên Xezzeyê ve diçû, êrîşî Flotîla Berdewamiya Cîhanî kir, bi sedan çalakvanên li ser 42 keştiyan girtin berî ku piraniya wan berdin.
Duh êvarê, hêzên deryayî yên Îsraîlê 42 keştiyên aîdî Flotîla Berdewamiya Cîhanî desteser kirin dema ku ew di avên navneteweyî de ber bi Xezzeyê ve diçûn.
Bi sedan çalakvanên navneteweyî hatin girtin û birin girtîgeha Katziyot li başûr, berî ku paşê destpêkirina dersînorkirina xwe ragihînin.
Flotîla Azadiyê, digel Flotîla Berdewamiya Cîhanî ku di dawiya Tebaxê de dest bi seferê kir, di rêze hewldanên çalakvanan de ye ku dorpêça deryayî ya Îsraîlê ya li ser Xezzeyê, ku di bin gefa dagirkeriya qirker a Îsraîlê de ye ku zêdetirî 67,000 kes kuştine, bi deh hezaran kesên din birîndar kirine, binesaziyê hilweşandiye û karesatek mirovî ya bêhempa çêkiriye, asteng bikin.
