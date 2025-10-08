Daxuyaniya Dezgeha Siyasî ya Ensarullahê di salvegera duyemîn a Operasyona Bahoza Eqsayê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Di beyannameyekê de, Enserullah ji hemû tîma berxwedana Fîlistînî, bi taybetî tevgera Hamas û Cihadê Îslamî pîroz kir û her weha ji hevpeyvînên piştgirê ya axa berxwedanê ku serokên herî bilind xwe ji bo Fîlistîn pêşkêş kirin jî têgihiştin pîroz kir.
Dîroka siyasî ya Enserallah operasyonê 7ê Cotmeh 2023-an “bersivê xweş, êdî, neteweyî û mirovahî” ji aliyê rejîma Siyonîst hate dîtin û baldar kir ku ev çalakî di demekê de çêbû ku cîhan di derbarê pirsgirêka Fîlistîn û azabên zêdetir ji du milyon fîlistînî wêne xistinê dikir.
Di berdewamî beyannameyê de, rejîma Siyonîst hate gunahkar kirin bi "şerê qirîna neteweyan" û bi piştgirîya rastîn a Amerîkayê, û ragihand ku Waşîngton bersiva parastina vê rejîmê di dijî berxwedana berxwedanê de digire.
Enserallah jî baldar kir ku têketina gelê Yêmênê li qada piştgiriyê ya Fîlistînê li ser bingehên eslê dînî, êdî û mirovahî ye, û Yêmên di du salên borî de, di bin rêveberiya Seyid Abdülmelik el-Hûtî de, mînakê bêhevî yê piştgiriyê ji gelê Fîlistîn pêşkêş kir.
Di vê beyannameyê de hate gotin ku operasyonên hêzên leşkerî yê Yêmê tesîra girîngî heye û dijmên Siyonîst û piştgirê cîhanî wan tesîrê wê pêşîn jî pejirandine.
Dîroka siyasî ya Enserallah bi nîşan danê ser fedakariyên gelê Yêmê, di nav wan de şehîd bûna serokwezîr û çend wîzîrên din di rêya piştgiriyê ya Fîlistînê de, careke din têkiliyê xwe bi "kêşandina qirîna neteweyan û paqijkirina îqomî" li Xezze ragihand û siyaseta "birçîkirin û girtina mirovahî" bi qelew re qebûl nakir.
Vê beyannameyê daxwaz kir ku welatên ereb, islâmî û civaka navneteweyî ji bo rawestina têkoşîna rejîma Siyonîst û vekirina girtina Xezze bikevin encam û di piştgiriyê ya mafê diyarkirina berdewamiya gelê Fîlistîn û damezrandina dewleta serbixwe ya Fîlistînê li ser hemû erdên desthilatdar de bisekin.
Enserallah jî hişdarî da ku têkoşîna nû ya şermezarî-ya Siyonîst-Amerîkî di berdewamî de ye û bi piştrastiya temam li ser hiş û xebatên grupên berxwedana Fîlistînî baldar kir ku piştgiriyê ya Yêmê heta rawestina temam a têkoşînê û vekirina girtina Xezze hewce ye.
