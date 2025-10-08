  1. Home
Îran di nav 10 welatên cîhanê de bi şiyana çêkirin û avêtina peykê (satelayê)

8 October 2025 - 22:25
News ID: 1736519
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Îran di nav deh welatanên nûçeber û serkeftî yên li qada çêkirin û şandina satelayê ye. Hesen Salarîye, serokê Rêxistina Fezayê ya Îranê, ragihand ku bi bingehên xweya xwexwaz, welatê wî serkeftî bûye ku di heman demê de proje û perwerdeya satelayê û şandeyê pêşve bixe û gihîştinên girîng li vê qada bidomîne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hesen Salariye; serokê Rêxistina Fezayî ya Îranê got: Di navbera zêdetirî du sed welatên cîhanê de, tenê nêzîkî deh an yanzdeh welatên bi şiyana temam a çêkirin û avêtina peykê hene û Îran jî di nav vê komê de cih digire. Ev welat Rûsya, Çîn, Amerîka, hin welatên Ewropayê û Japonya digirin, ku dîroka wan a dirêj di pîşesaziya fezayê de heye.
Wî got: "Îran bi piştgirî ji hêza xweya xwecihî, pêş xistiye pêşkeftina hevdem a peyk û avêjêr. Peyksazî li welat bi piranî wek çêkirina yekane hate kirin, lê bi destpêka projeya Pergala Peykê ya Şehîd Silêmanî, têgiha hilberîna hejmarî ketiye wêjeya fezayê ya Îranê."
Serokê Rêxistina Fezayî ya Îranê zêde kir: "Ji nîvê salên 80î û bi destnîşankirina projeyên peyksaziyê li Zanîngehên Şerîf, Emîrkebîr, Elm û Sana'e û Malek-eşter, pêla perwerdehiya hêzên mirovan dest pê kir. Van hêzan bi çêkirina peykên pêşîn serketî bûn."
Hesen Salariye zêde kir: "Xala serpêketin a vê rêyê, avêtina peyka "Umîd" bû di sala 2009an de, ku baweriya neteweyî bi şiyana danina girseyek di çarçoveyê de çêkir."

