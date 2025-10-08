Îran di nav 10 welatên cîhanê de bi şiyana çêkirin û avêtina peykê (satelayê)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hesen Salariye; serokê Rêxistina Fezayî ya Îranê got: Di navbera zêdetirî du sed welatên cîhanê de, tenê nêzîkî deh an yanzdeh welatên bi şiyana temam a çêkirin û avêtina peykê hene û Îran jî di nav vê komê de cih digire. Ev welat Rûsya, Çîn, Amerîka, hin welatên Ewropayê û Japonya digirin, ku dîroka wan a dirêj di pîşesaziya fezayê de heye.
Wî got: "Îran bi piştgirî ji hêza xweya xwecihî, pêş xistiye pêşkeftina hevdem a peyk û avêjêr. Peyksazî li welat bi piranî wek çêkirina yekane hate kirin, lê bi destpêka projeya Pergala Peykê ya Şehîd Silêmanî, têgiha hilberîna hejmarî ketiye wêjeya fezayê ya Îranê."
Serokê Rêxistina Fezayî ya Îranê zêde kir: "Ji nîvê salên 80î û bi destnîşankirina projeyên peyksaziyê li Zanîngehên Şerîf, Emîrkebîr, Elm û Sana'e û Malek-eşter, pêla perwerdehiya hêzên mirovan dest pê kir. Van hêzan bi çêkirina peykên pêşîn serketî bûn."
Hesen Salariye zêde kir: "Xala serpêketin a vê rêyê, avêtina peyka "Umîd" bû di sala 2009an de, ku baweriya neteweyî bi şiyana danina girseyek di çarçoveyê de çêkir."
