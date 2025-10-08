Nûnerê Hizbullahê: Îran destwerdanê di biryarên leşkerî yên Hizbullahê de nake

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA Nûnerê Hizbullahê li Îranê, Abdullah Safiuddîn, ji kanala nûçeyan a Al-Mayadîn re got ku rêberê Îranî her gav kêfxweş bû ku bi Nesrullah re hevdîtinê bike.
"Têkiliya di navbera Seyîd Hesen û rêberê Îranî de ne tenê têkiliyek bav-kur bû, lê pir dijwartir bû. Tê gotin ku dema Seyîd Hesen çû hevdîtina rêberê Îranî, ew pir kêfxweş bû ku wî dît," wî got.
"Ji bo rêberê Îranî, Seyîd Hesen hebûnek pîroz bû û wî ew wekî kesek ji Xwedê didît û ji ber vê yekê bi neqanûnî bi wî re tevdigeriya û heta bi hişmendî li ser tevgerên wî yên di nav Îranê de tevdigeriya," wî zêde kir.
"Seyîd Hesen bi rêberê Îranî re wekî mercahiyek olî û kesek ku were şopandin tevdigeriya, û ya duyemîn, wekî rêberek ku rêwerz û rêberiya giştî dide, û her gav baldar bû ku bi peyvek an jî ramanek wî aciz neke," wî got. Ji ber vê yekê, dikare were gotin ku Seyîd Hesen bi tevahî wateya rêberiyê û pozîsyona kesekî ku divê rêber be fêm kir.
Safedîn got, "Li Lubnanê û berxwedanê, her biryarek ku ji hêla Seyîd Hesen û Hizbullahê ve tê girtin, di berjewendiya wan de ye." Heta di hilbijartina sekreterê giştî de jî, Hizbullahê biryar da ku Şêx Neîm hilbijêre, ku li Îranê hate pêşwazîkirin û piştgirî kirin. Ji ber vê yekê, wekî Seyîd Hesen got, birayên li vir di bin çavdêriya kesî de nînin. Em hevkar in û rêberê Îranê wekî hevkar bi her kesê ku di berxwedana herêmî de rolek lîstiye re tevgeriya.
Wî got, "Ev sûcdarî ne ji ber ku rêberê Îranê mudaxeleyî ti çalakiyek leşkerî an ti tevgerên Hizbullahê nekir, lê wan difikirîn ku Seyîd Hesen ew kes e ku divê biryaran bide." Ez şahidiyê dikim ku di dema şerê Tîrmehê de (şerê 33 rojî yê 2006an), dema ku şer dest pê kir, ew li Meşhedê bû û li wir Konseya Ewlehiya Neteweyî û komek rayedaran kom kir û ji wan re got ku şer dest pê kiriye. Siyonîstan ev şer li dijî berxwedana Lubnanê dest pê kiriye û niha ne dema axaftinê ye û hûn diçin û ji Seyîd Hesen û Hizbullahê dipirsin ka ji bo berdewamiya berxwedan û serkeftinê çi hewce ye, û bi îzna Xwedê ew ê qet mudaxele nekin.
/Dawiya Peyam
