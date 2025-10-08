Taybet: Peyamnêrê ABNA ji Venezuelayê:Komeleya protestoyê li Karakas, beramberî ofîsa Neteweyên Yekbûyî, ji bo piştgirîya gelê Filistînê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Ev civîn bi awayekî zû û li ber hevpeyvînê hate lidarxistin, piştî îrohatina hêzên Îsraêlî li ser karûvana alîkarîyê ya "Global Sumud" li avên navneteweyî. Di vê karûvanê de, xwedîkar û çalakvan ji 44 welat hene ku armanca wan şandinê alîkarîyên tibbî û mirovî bo gelê ku li Xezze girtî ne bûn.
Beşdarên vê civînê bi hevokên wek "Qetî ya Siyonîzmê" û "Filistîn ê serkeftinê bike", alîkariya xwe ji bo gelê Filistîn nîşan dan. Cîhê civînê hêsan û bê pîrsyar bû, axaftinên axaftkaran bi sedema hestî û qewetî, siyaseta desthilatdarên rejîma Siyonîst bi dawî kirin.
Yek ji beşdarên civînê got: "Em ne ji bo moda an siyaseta li vir ne, lê hatine ku bibêjin her deqîqe di Xezzeyê de qesarek e li ser şûnasa mirovahî." Ev gotin bi teşwîq û hevbextiya beşdarên civînê hatin pejirandin.
Têkilî dan ku kiryarên rejîma Siyonîst li dijî Filistînîyan ji sala 1948 ve, qirkirinên berdewam û rêveberî ne, ne piştgiriya demî. Ew daxwaz kirin azadiya çalakvanên girtî, vekirina rêyên mirovahî û rawestina tevahîyê yên qirkirinê li Filistînê.
Her weha ji welatên Endamên Cîhana Başûr (ku navê wan ji welatên pêşketî yên li Asya, Afrîka û Amerîkaya Latînî tê de ye) xwestin ku li dijî desthilatdariya Îsraêlî rûmetek çalak û xebatkar pêşkêş bikin û ne tenê bi siyaseta diploematik û siyasî birêvebikin.
Gava beşdariya wan zêde nebû, lê cihên wan wek nîşaneyek ji dengê cîhanê di parastina dad û dadweriyê de bû. Her kes ku li civînê bû, wek pêşengê hezarên kesan bû ku nikaribûn beşdar bibin.
Ev civîn bi atmosferêk aram lê bi qewet bû û peyamek zelal ji bo civaka cîhanî şand: bêdengî li dijî zulum, hevkariyê bi sûc e.
Marilion Zambrano, rojnamevanê Agahdariya Navneteweyî ya Ehlê Beyt (ABNA), rapor dide ku ruhê berxwedan û rûmetê mirovahî di nav gelê de hîn jî jiyan dike.
Wêne ji hêla: Ewan McGregor ve hatî kişandin
................................
Dawiya peyamê/
Your Comment