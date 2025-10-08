El-Wefaq: Salek ji qedexekirina nimêja înê li Behrêynê xwezaya rastîn a jiyana aştiyane eşkere kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Civata Îslamî ya El-Wefaq ya Bahreyn ragihand ku qedexe kirina sala yekem a lê danînê ya nimêja Civînê li Bahreyn, xuyakirina rastiya şîara "bexşî û civînîya aştiyane" ye ku dewletê vê welatê dibêje.
El-Wefaq dema xwe got: Bêguman, bidawî nîşandanê fermî ya dewletê bo nimêja mezin a Şîî li Bahreyn, wateya şiklê herî fireh û temam a şikênî û cûdaîya olî ye ku niha li dijî yek ji komên eslî yên olî ya welatê tê karanîn.
El-Wefaq zêde kir: Ew şîaran ku di derbarê bexşî û civînîya olî de têkilîyên medyayên dewletî ya Bahreynê dibin, ji sala berê ve xweda ketine, û niha jî rojana xweza wan şîaran dikeve qerax.
Di bernameyê de jî tê gotin: “Çawa dikarin li ser azadiya baweriya feqiyê axivin, dema ku mezinahîya olî yê herî mezin a welat ji şîarên bingehîn a xwe re qedexe tê kirin?” Ev rastî nîşan dide ku rîtûelên olî li Bahreyn hatine guhertin bo îcarê cezan û siyasî.
El-Wefaq dewam da ku sedema qedexeyê, peymana xetîba nimêja Civînê ye ku di derbarê Gazayê û Libnanê de piştgiriya xwe şandibû, û hemû hucûmên li dijî serokên berxwedanê şermezar kiribû. Bi gotina El-Wefaqê, ev bidefrîn, ji biryarê dewletê Bahreyn ji qada Erebî û Îslamîya xwe ve ya rastîn tê kuştin dike, û ew dengên xelkê Bahreynê ku ji dîlan xelas dibin dixwaze bêdeng bike.
Di dawiya daxwazê de, El-Wefaq bîranîn kir ku minbera nimêja Civînê ya di mizgefta Îmam Sadiq (s.x) de li herêma Dirazê, hemî cara hatibû hedefkirinê yê presê dewletê. Ev jî li gorî wan, nimêja Civînê ji 2016 heta 2022 (şeş salan) jî qedexe bû, ku hemûya di çarçoveyê têkoşînên rêvebirî bo bêdengkirina dengê olî ya xelkê ye.
________________________________________
Etîket:
Bahreyn
El-Wefaq
Siyaseta olî
Qedexeyê nimêjê
Mezhebî cûdaî
El-Wefaq tekez kir: Berdewamiya biryara fermî ya astengkirina mezintirîn nimêja înê ya Şîeyan li Behrêynê yek ji awayên herî berbelav û temam ên zordarî û cudakariya olî temsîl dike.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Civata Îslamî ya El-Wefaq ya Bahreyn ragihand ku qedexe kirina sala yekem a lê danînê ya nimêja Civînê li Bahreyn, xuyakirina rastiya şîara "bexşî û civînîya aştiyane" ye ku dewletê vê welatê dibêje.
Your Comment