?Felsefeya hîcaba jinan di dema nimêjê de çi ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hukmên Îslamî li gorî feyde û zirarên ku ew çêdikin wekî qedexe an mecbûrî têne destnîşankirin (1).
Hin feyde û zirar ne tenê bi aqil têne dîtin, ne jî di ayet û hedîsan de têne destnîşankirin, wekî hîcaba jinan di nimêjê de, ku ferzek olî ye (2); ango aqil sirra qanûnên xwe nizane, her çend ew dizane ku ew bê sedem nîne û tewra hin feyde û bandorên wê dibîne. Eşkere ye ku pabendbûna bi kirinên îbadetê, li gorî rêwerzên Qanûna Pîroz, giyanê xulamtiyê û qebûlkirina îradeya Xwedê di mirovan de xurt dike (3).
Li gorî qanûnên dadweriyê, jin û mêr heman celeb erkên olî parve dikin, wekî ferzkirina nimêj û rojîgirtinê. Ew tenê di kalîteya hin hukman de ji hev cuda dibin, ku behsa taybetmendiyên laşî û giyanî yên taybetî yên jin û mêran dike (4).
Di dadweriyê de, du celeb cil û berg ji bo jinan hatine pêşniyar kirin; Pêçandin di dema nimêjê de û pêçandin li ber ne-mehram, her yek ji wan xwedî taybetmendiyên xwe ye (5).
Pêçandin ji bo mirovan, hem mêr û hem jî jinan, cureyek rûmeta îlahî ye û wekî nîşana kesayetî û rêzgirtina wan tê hesibandin; ji ber vê yekê, tenê mirov cil li xwe dikin. Bê guman, Xwedê bi xulamên xwe re ne-mehram nîne, lê dema ku îbadet dike, mirov xwe di hebûna Xwedê de dibîne û bi Wî re diaxive, ji ber vê yekê divê ew pêçandina herî guncaw hilbijêre da ku rêz û nezaketa li hember Xwedayê Teala misoger bike. Ev heman nezaket bingeha dilnizmî û hebûna dil jî diafirîne. Rêya herî guncaw ji bo jinan ku îbadet bikin ku ji Xwedê re xweş e, li xwekirina pêçek e ku pakbûn û paqijiya wan nîşan dide. Girîng e ku meriv bala xwe bide ku pêçandin di nimêjê de pêşgotinek e ji bo nêzîkbûna Xwedê û her weha wekî pratîka çêtirîn ji bo parastin û bicîhanîna wê li ber ne-mehram tê hesibandin (6).
Bê guman, divê were zanîn ku pêkanîna hicabê ji bo jinan di nimêjê de dibe ku şehrezayiyên din jî hebin ku ji me re nenas in.
