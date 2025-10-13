Alima Şîî ya Pakistanê:Parastina erdê Pakistanê ewlehiya yekem a her welatiyekî ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Hocat-ul Îslam Wel Muslimîn Şebîr Hesen Meysami, Sekreterê Giştî yê Konseya Ulema Şîe ya Pakistanê, tekez kir ku bidawîanîna terorîzmê, parastina can û milkê mirovan, avakirina ewlehî û aramiyê li welêt, û parastina sînorên neteweyî di nav erkên herî girîng û sereke yên her Pakistanî de ne.
Wî got: Pakistan xeta sor a hemî welatiyên vî welatî ye û parastina wê ji bo her kesî mecbûrî ye.
Hêzên Pakistanî û Afxanî li çend xalan li ser sînorê di navbera her du welatan de bi hev re şer kirine û guleyên kujer li hev xistine.
