Geştiyariyê (Tûrîzm)di Îslamê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Berhemên ku ji demên kevnar ve li deverên cûda yên cîhanê mane, belgeyên zindî û vegotin ên dîrokê ne, û em heta ji dîroka nivîskî bêtir sûdê ji wan werdigirin.
Berhemên ku ji demên berê mane, şikl, form û qalibên giyan, dil, raman, hêz, mezinahî û şerma miletan nîşanî me didin, lê dîrok tenê bûyerên ku qewimîne û wêneyên wan ên hişk û bêcan nîşan dide.
Belê, xirbeyên qesrên zordaran, û avahiyên ecêb ên pîramîdên Misrê û Bircê Babîlê û qesrên Kasrayê û bermahiyên şaristaniya Sebaîyan û bi sedan ên mîna wan ku li her goşeyê cîhanê belav bûne, her yek ji wan hezar ziman hene û dema ku bêdeng dimînin peyvan diaxivin, û li vir e ku helbestvanên jîr, dema ku li ber xirbeyên van qesran rawestiyan, di canê xwe de lerizînek xurt hîs kirin û helbestên bi coş çêkirin, mîna ku "Xaqanî" û helbestvanên din ên navdar van stranan ji nav perçeyên qesra têkçûyî ya Kasrayê û yên mîna wan bi guhên canê xwe bihîstin, û wan di şaheserên edebî de çêkirin. (1)
Lêkolîna rêzek ji van dîrokên zindî wekhev e bi lêkolîna pirtûkek dîrokî ya stûr, û bandora ku ev lêkolîn li ser şiyarbûna giyan û ruhê mirovan dike bi tiştekî din re bêhempa ye; Ji ber ku dema ku em li ber berhemên rabirdûyê radiwestin, xuya dike ku xirbe ji nişkê ve zindî dibin û hestiyên rizî ji bin erdê zindî dibin, û çalakiya xwe ya berê dest pê dikin.
Em dîsa dinêrin û her tiştî bêdeng û jibîrkirî dibînin, û berawirdkirina van her du dewletan nîşan dide ku otokrat çiqas kurtbîn in ku, ji bo bidestxistina xwestekên xwe yên demkî, bi hezaran sûc dikin.
Ji ber vê yekê, Qurana Pîroz ferman dike: Divê Misilman rêwîtiyê bikin û erdê bikolin û karên berê di dilê erdê de an li ser rûyê erdê bi çavên xwe bibînin û ji çavdêriya wan fêr bibin.
Erê, di Îslamê de geştiyariyek heye, û girîngiyek mezin tê dayîn, lê ne mîna geştiyarên xeyalperest û kapriço yên îroyîn, lê lêkolîn û lêkolîna kar û çarenûsa pêşiyên wan û temaşekirina karên mezinbûna Xwedê li deverên cûda yên cîhanê, û ev tiştê ku Quran jê re dibêje "gerandina li ser erdê" ye û di çend ayetan de ferman kiriye, di nav de:
1- "Bibêje: Li ser erdê bigerin û bibînin ka dawiya sûcdaran çawa bû." (2)
2 - "Bibêje: Li ser erdê bigerin û bibînin ka Xwedê çawa dest bi afirandinê kir." (3)
3- "Ma wan li ser erdê negeriyaye, da ku dilên wan hebin ku bi wan rastiyê fam bikin?" (4) û ayetên din. (5)
Ev ayet dibêje: Ev geştiyariya giyanî û gera li ser erdê dilê mirov zana, çavê mirov dibîne û guh dibihîze, û wî ji bêçaretî û bêçalaktiyê azad dike.
Mixabin, Misilman bala xwe nadin vê fermana Îslamî ya zindî, mîna gelek fermanên din ên jibîrkirî. Heta komek ji zana û zanyarên Îslamî jî xuya dikin ku dem û mekan di hawîrdora xwe ya rewşenbîrî de rawestiyane, û di cîhanek ji vê dinyayê cuda de dijîn. Ew ji pêşketinên civakî yên cîhanê bêxeber in û xwe bi karên piçûk û bêwate mijûl kirine ku li gorî karên bingehîn û bingehîn nirxek hindik heye.
Di cîhanek de ku heta papa û kardînalên Xiristiyan jî, piştî sedsalan ji tecrîd û dûrketin û qutbûna ji cîhana derve, li seranserê erdê digerin da ku hewcedariyên demê fam bikin, gelo divê Misilman vê fermana eşkere ya Quranê bişopînin û xwe ji tengbûna hawîrdora xwe ya rewşenbîrî ya sînorkirî azad nekin, da ku di cîhana Îslam û Misilmanan de guhertin û tevger çêbibe? (6)
Nîşeyên jêrîn:
(1). Di oda xwe ya navdar de, "Xaqanî" dema ku li ber eywana Meda'înê hêsir dibarîne dibêje: Hûn bi çavên min kenîyan, çima hûn digirîn? *** Ew bi wê dîmenê kenîyan, û cîh ji bo hêsiran tunebû! Û zanyarê navdar, Şêxê rehmetî "Ebî Werdî" di helbesta xwe ya navdar de li ber Persepolîsê dibêje: Dersa xelkê hatiye hînkirin, efser ji serê xwe winda bûye *** Serê kerpîçê xwar bûye, binêre, ey serê wî! Ev şîretek bêdeng e, heke hûn ji ziman şîretê bixwazin *** Li ser ayeta "Orthna" ji dibistana xwendevanê Quranê!
(2). Sureya En-Neml, ayet 69.
(3). Sureya Ankebut, ayet 20.
(4). Sureya Hec, ayet 46.
(5). Sureya Yusuf, ayet 109; Sureya Rum, ayet 9 û 42; Sureya Fatir, ayet 44; Sureya Xefîr, ayet 21 û 82; Sureya Muhemmed, ayet 10; Sureye Enem, ayeta 11; Sureye Nahl, ayeta 36.
(6). Ji pirtûkê hatiye berhevkirin: Tefsîra Nimûneyî, Ayetullah Mekarem Şîrazî, Dar el-Kutb el-Îslamiye, çapa çil û duduyan, hej. 3, rûp. 138.
