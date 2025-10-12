Hûrîn û tepkên gelê Tel-Avîv ya Şandeya Amerîkayê dema ku navê Netanyahu li Tel-Avîv hat gotin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Meydana Hatufim li navenda Tel Avîvê şeva Şemiyê şahidiya kombûna Siyonîstên ku li deverên dagirkirî dijîn kir ji bo axaftina Steve Witkoff, nûnerê Amerîkî, û Jared Kushner, zavayê Donald Trump, li ser mijara agirbesta li Xezzeyê û vegera girtiyên Îsraîlî.
Dema ku Witkoff dixwest di axaftina xwe de pesnê Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu û Wezîrê Karûbarên Stratejîk ê Kabîneya wî Ron Dermer bide, temaşevanan - bi taybetî malbatên girtiyên Îsraîlî - axaftina wî bi çepik û nerazîbûnên tund qut kirin.
Dûv re Witkoff hewl da ku atmosfera merasîmê aram bike û ji girseyê xwest ku axaftina xwe bidomîne.
