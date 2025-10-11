Pêvajoya Veguhestina Azadkirina Bi Sedan Girtiyên Filistînî Dest Pê Kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Şeva borî, berpirsên zindanên rejîma Siyonîst li Xezzeyê dest bi veguhestina bi sedan girtiyên Filistînî kirin ku li gorî peymana agirbestê û plana Trump dê bihatana berdan.
Rojnameya Yedioth Ahronoth ragihand ku ev girtiyên Filistînî ji pênc zindanên cuda yên li deverên dagirkirî bo herêma ku ew ê lê werin berdan hatine veguhastin.
Li gorî raporan, 250 girtiyên Filistînî yên ku cezayê muebbetê dixwin û 1700 girtiyên ku piştî Operasyona Lehiya Eqsayê li Xezzeyê hatine girtin dê werin berdan.
Li gorî ajansa nûçeyan a Mehr, hin dezgehên medyayê yên Filistînî, bi îşareta çavkaniyên pêbawer, ragihandin ku danûstandina girtiyên Siyonîst dê sibeha Duşemê bêyî merasîmek pêk were.
Etîket: Îsraîl, Xezzeyê, Hamas
