Pêwendiyên Tirkiyê bi Kurdên Sûriyê re di dema pêvajoya aştiyê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Beşa Navneteweyî: Geşedanên dawî yên li Tirkiyeyê nîşan dane ku pêvajoya aştiyê ya di navbera PKK û dewletê de ne tenê bi guhertinên navxweyî ve girêdayî ye, lê di heman demê de bi rewşa aloz a li Sûriyeyê ve jî girêdayî ye da ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) têk bibin?
Serokê Partiya Tevgera Neteweperest a Tirkiyeyê (MHP), ku hevalbendekî sereke yê Serokkomar Recep Tayyip Erdogan e, piştgirî da civînê û şertek ji bo Ocalan danî: divê ew bi eşkereyî ji (HSD) bixwaze ku pabendî peymana 10ê Adarê bibe û tevlî artêşa Sûriyeyê bibe. Bi vê yekê, Bakçelî çarenûsa aştiyane ya Tirkiyeyê bi ya Kurdên Sûriyeyê ve girêda.
Ceribandinek hesas ji bo herikînek şikestî
Ji destpêka pêvajoya aştiyê ya niha ya Tirkiyeyê ve, eşkere bû ku pirsgirêka Sûriyeyê û rola Hizbullah dê bibe asteng, û Bakçelî, wekî mîmarê pêvajoyê, bawer dike ku banga Abdullah Ocalan a ji bo bêçekkirina PKKê di 27ê Sibatê de şaxên wê yên herêmî jî dihewîne. Lê heta niha tenê ji PKKê xwestiye ku pabendî pêvajoya aştiyê bibe, bêyî ku behsa Kurdên Sûriyeyê bike, û heta fermandarê giştî yê Hizbullahê Mazlum Kobanî jî israr kiriye ku daxuyaniya Ocalan ti eleqeya wê bi hêzên wî re tune ye. Ji ber vê yekê daxwaza Bakcellî ceribandinek e ji bo bandora Ocalan li ser tevgerên li derveyî Tirkiyeyê.
Bêdengiyek ku hem lêçûn û hem jî hêz heye
Nexwestina Ocalan ji bo helwestgirtina li dijî Hizbullahê dikare du wateyan hebe. Ji aliyekî ve, ev bêdengî dikare nîşana parastina bêalîbûna wî li hember pêşketinên li Sûriyeyê û veşartina nehêniya înfîltrasyonê li dijî her du aliyan - Enqere û Kurdên Sûriyeyê - be û ji aliyê din ve, ew dikare vegotina Bakcellî qels bike; Vegotinek ku hewl dide entegrasyona Hizbullahê di nav artêşa Sûriyeyê de bi îradeya Ocalan ve girêbide û her berxwedanek bi "dizê Îsraîlê" li bakurê Sûriyeyê ve girêbide. Li vir, bêdengiya Ocalan bi xwe amûrek hêzê ye ku bandorê li hevkêşeyên Tirkiyeyê û hevkêşeya hêzê li Rojhilatê Firatê dike.
Siyaseta dualî ya Enqerê
Her çend Bakçelî bi şîretek tehdîdkar behsa "pêdiviya diyarkirina çarenûsa Ocalan" kir jî, Erdogan bê xeyal bû û heta di axaftina xwe ya vekirinê de jî pesnê rola avaker a PKKê di pêvajoya aştiyê de da û destê xwe bi wan re hejand; Gavek ku di siyaseta Tirkiyeyê de kêm tê dîtin. Bi vê yekê, xuya ye ku Erdogan du eniyan ji hev vediqetîne: berdewamkirina pêvajoya aştiyê li welêt û kontrolkirina şerê Sûriyeyê bi rêyên cûda.
Asteng an xala werçerxê?
Ger Ocalan di hefte an mehên pêş de daxuyaniyek li ser Hizbullahê nede, pêvajoya aştiyê ya Tirkiyeyê muhtemelen dê bikeve qonaxek tevlihev û zexta siyasî ya ku wî neçar bike ku helwestek bigire dikare bandora berevajî hebe; Her daxuyaniyek bilez dikare valahiya di navbera PKK, Hizbullah û Enqerê de kûrtir bike.
Lê heke daxuyaniyek zelal nede, îhtîmala krîzek rewatiyê ji bo Hizbullahê heye. Di her du rewşan de jî, mijara Hizbullahê bûye girêka herî nazik di pêvajoya aştiyê ya Tirkiyeyê de.
……………………….
Dawiya Peyam/
Di çarçoveya nêşenel (neteweyî) de, raporek girêdanên di navbera pergala aştiyê ya Tirkiyê û PKKê de nîşan da, bi bêdengiya Abdullah Öcalan re li hember Hêzên Demokratîk ên Sûriyê (HSD) — bi taybetî piştî daxwaza rastê ya Dewlet Bahçeli ji Öcalan re da ku HSD razî bike ku ji çekê berde.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Beşa Navneteweyî: Geşedanên dawî yên li Tirkiyeyê nîşan dane ku pêvajoya aştiyê ya di navbera PKK û dewletê de ne tenê bi guhertinên navxweyî ve girêdayî ye, lê di heman demê de bi rewşa aloz a li Sûriyeyê ve jî girêdayî ye da ku Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) têk bibin?
Your Comment