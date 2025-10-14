Hesed dikeve nav lîstika Tirkiyê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA -Tirkiye li ser "pêvajoya aştiyê" bi Kurdan re diaxive, di demekê de ku di nav avahiya desthilatdariyê de dabeşbûnek eşkere heye; Ji aliyekî ve, Erdogan û Bahçelî li ser biratî û yekîtîyê diaxivin, lê ji aliyê din ve, dezgehên ewlehiyê û rayedarên Enqerê aştiyê wekî amûrek ji bo kontrolkirina Kurdan û berdewamkirina hegemonyaya wan dibînin. Lêbelê, di vê navberê de, peymana 10ê Adarê ya li ser entegrekirina Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) di nav artêşa Sûriyeyê de bûye mînakek "teslîmbûn di çarçoveya entegresyonê de"; Modelek ku xuya dike tekezî li ser yekîtîyê dike, lê di pratîkê de hewldanek ji bo hilweşandina qazê Kurdan û ji nû ve hilberandina pergala ewlehiyê ya berê. Bi vî awayî, Tirkiye di navbera du vegotinan de asê maye: aştî wekî hegemonya û amûrek desthilatdariyê û aştî wekî derfetek demokratîk.
Herikîna tevlihev a aştiyê
Di hawîrdorek wusa de, aştî li Tirkiyeyê bûye "rêveberiya pirsgirêkek nû" û aştîyek ku li ser tê axaftin lê nayê sepandin; Armancek bilind di retorîkê de û amûrek ji bo domandina pevçûnê di rastiyê de. Bi vî awayî, dewleta Tirkiyê di nav nakokiyan de dijî û bûye navendek ku, her çend meyldarê ewlehiyê be jî, ji rabirdûya boykotê ya etnîkî cuda nîne. Bi vî awayî, du meyl li Tirkiyê bi hev re derketine holê:
1. Tevgerek ku ji bo ewlehiya neteweyî aştiyê dixwaze û Tirkiyeyek bê terorîzm.
2. Tevgerek ku ji bo naskirina fermî an entegrasyona demokratîk aştiyê digere.
Van her du nêrînên dijber ên aştiyê li her du qutbên bûyerê tevlihevî çêkirine; Ango, Kurd û Tirk. Hêviyên ji bo aştiyek mayînde di nav dewletê de bi nezelaliya avahîsaziyê re rû bi rû dimînin, û tewra dema ku rêberên wekî Erdogan û Bakçelî behsa "zilm û zordariya dîrokî ya li ser Kurdan dikin", pergala siyasî ji hundir ve berdewam dike ku were tepeserkirin.
Peymana 10ê Adarê mînakek eşkere ya vê astengiyê ye; Nivîsek ku di destpêkê de zelal bû, lê Şam û Enqerê ew wekî tiştek ji "teslîmbûn di çarçoveya entegrasyonê de" bêtir şîrove kirin. Di vê modelê de, entegrasyon tê wateya hilweşandina nasnameya Kurd di nav avahiya gelê serdest de; Modelek ku xwe li Sûriyeya hemdem li hember neteweperestiya avaker a Sunnî nîşan daye.
dewleta nû ya veşartî; Di navbera aştî û şer de
Tevliheviya di navbera her du baskên siyasî yên Tirkiyeyê de li ser aştiyê pirsê derdixe holê: Ma bi rastî di navbera van baskan de li ser şer û aştiyê nakokî hene? Ji bo bersiva vê pirsê, divê em du hîpotezên bifikirin:
1. Hîpotezê yekem; Dewlet yekane ye, lê ew bi du rûyan tevdigere; Ew lîstikek du-alî ya gotin û kirinan e, bêyî cudahî di navbera Erdogan, Bahçelî, Fîdan, Kalin û Güler de. Dualîtîyek ku bi gotinan li ser aştiyê diaxive û di pratîkê de hewl dide ku teslîmbûnê ferz bike. Li vir, aştî wekhevê teslîmbûnê ye û maskeyek ji bo bidestxistina armancên ewlehî û siyasî ye.
2. Hîpotezê duyem; Di nav rejîma Tirkiyeyê de, di navbera du "dewletên veşartî" de pevçûnek rastîn heye:
- Serweriya hiqûqê ku hewl dide yekîtiya Tirkiyeyê bi rêya aştî.
- Dewleteke nû ya veşartî ku dixwaze ji qanûnê derbas bibe û ji bo ewlehiyê xwe bispêre torên mafyayê û milîsan (wek bermahiyên gladyatoran, komên cîhadîst û gurên gewr). Ev dewlet şer wekî amûrek ji bo birêvebirina şer û pêşvebirina dijminatiyê dibîne; Dewlet bi xwe jî bûye rehîn ji heman nakokiya navxweyî re.
ceribandina dawî; Meydana Sûriyeyê
Niyetên rastîn ên Tirkiyeyê dê di demek nêzîk de di qada Sûriyeyê û di dema gavên qanûnî yên berxwedanê de eşkere bibin, û tenê meydan dikare sînorê di navbera gotin û kiryaran de nîşan bide. Ger Enqere bi rastî "biratiya Kurd-Tirk" bixwaze, ew dikare ji ruhê "koalîsyona neteweyî" sûd werbigire; Koalîsyonek ku mafên Kurdan di çarçoveya nenavendîbûnê de nas dike û dostaniya dîrokî ya di navbera her du neteweyan de xurt dike.
Lê tiştê ku em di rastiyê de dibînin, hişmendiyek ewlehiyê ye ku dixwaze amûrên kevn ên wekî Gurê Gewr ê Sûriyeyê û tevgerên Îslamî li Şamê ji nû ve hilberîne.
Hesade bi astengkirina polîtîkayên Tirkiyeyê re mijûl dibe. Enstîtuya Aştiyê ya Kurd li Waşingtonê di raporteke berfireh de nivîsî: Hesade bi dijberiya pêvajoya aştiyê ya Tirkiyeyê re hevgirtî ye; ji aliyekî ve dostanî û yekîtî tê nîqaşkirin û ji aliyekî din ve aştî bûye amûrek ji bo kontrolkirina Kurdan
