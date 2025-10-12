Mezlûm Kobanî behsa guhertina helwestên Şamê dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Mezlûm Kobanî, fermandarê giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD), ji Ronahi TV re li ser rewşa siyasî û leşkerî, hevdîtinên dawî yên bi şandeyên Amerîkî û Şamê re axivî.
Hevdîtin bi nûnerên Amerîkî re
Kobanî got ku hevdîtina bi Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê Sûriyeyê û Fermandarê Giştî yê Centcom Tom Barak re girîng bû. Kobanî got, "Di civînê de mijara berdewamiya hevkariya li dijî DAIŞê hate nîqaşkirin û piştgirîya pêvajoya diyalogê bi Şamê re hate kirin." Werin em li dijî terorîzmê şer bikin.
Guftûgoyên Şamê
"Li Şamê civînek hate lidarxistin û şandeyeke fermî ji me çû wir. Me şeş mehên borî nîqaş kir û rave kir ku çima heta niha peyman pêş neketiye," wî got. Me her wiha bi eşkere û zelal li ser çawaniya berdewamiya hevdîtinan axivî û li ser çend mijarên girîng li hev kirin.
Peymana 10ê Adarê
Wî zêde kir, "Yek ji gavên erênî lihevkirina li ser agirbesteke giştî li hemû deveran bû." Mixabin, di hefteyên dawî de, aliyên biyanî hewl dan ku destwerdanê di karûbarên me yên navxweyî de bikin, lê me israr kir ku hevdîtinan di asta herî bilind de bidomînin û li ser mijarên destûrî, leşkerî û ewlehiyê daxuyaniyên avaker hatin dayîn.
Nemerkezîkirin û Destûr
"Me berê tekezî li ser Sûriyeyeke nemerkezî kiribû û nêrînên me nêzîkî hev bûne. Biryar e ku şandeyek ji Rêveberiya Xweser a Kurd di rojên pêş de serdana bajarên cûda yên Sûriyeyê bike û nêrînên xwe di asta neteweyî û herêmî de bîne ziman," Kobanî got. Di derbarê tomarên destûrî de, hewl hatine dayîn û em dixwazin destûra nû ji nû ve binirxînin; Ji ber ku tê de bendên peymana 10ê Adarê tune ne. Bi tevahî, nîqaş erênî bûn.
Beşdariya HSD li hêza leşkerî ya Sûriyeyê û mijara hêzên Asayîşê.
"Ehmed Şera li ser vê mijarê nêrînek erênî heye û biryar e ku şandeyek hevbeş were avakirin da ku li ser yekbûnê nîqaş bike," wî got. Ji bo me girîng e ku em sebra hêzên xwe paşguh nekin û cihekî guncaw di artêşa Sûriyeyê de bidin wan. Hêzên ewlehiyê yên navxweyî, ku di bin rêveberiya xweser a Kurdan de ne, divê mîna Hizbullah beşdarî avahiya ewlehiyê ya nû ya Sûriyeyê bibin, û biryar e ku şandeyek ji hêzên ewlehiyê û Hizbullah di demek nêzîk de biçe Şamê da ku hûrguliyan nîqaş bike.
Vegera penaberan
"Di danûstandinên dawî de vegera penaberên ji Efrîn, Girê Spî û Sarikanî hate nîqaşkirin. Niha derfet ji bo vegera rêxistinkirî ya penaberan hatiye afirandin. Divê gelê me yê li Efrîn amade be ku vegere.
Rewşa li Helebê (taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê)
Kobanî got, "Her kes dizane ku Kurd li Helebê ne gef in û propaganda derew e." Ji ber vê yekê, mijara agirbestê yek ji mijarên herî girîng ên nîqaşa me ya vê carê bû. Hin ji hêzên wî rewşa li Helebê germ dikin, ku ne tenê ji bo parêzgehê ye. Ev pirsgirêkek giştî li Sûriyeyê ye û çareseriya çêtirîn pêkanîna peymana Nîsanê ye.
Mafên Kurdan û rola Tirkiyeyê
Wî got, "Derbarê pirsgirêka Kurd de, rayedarên Şamê dibêjin ku ti pirsgirêkên wan bi me re tune ne û ya girîng ew e ku çawa peymana 10ê Adarê were bicîhanîn û divê reformek giştî ya destûrê were kirin û divê rewşa perwerdeyê were zelalkirin." Me her wiha li ser rola Tirkiyeyê li Şamê nîqaş kir û got ku divê pirsgirêkên Sûriyeyê ji hêla Sûriyan bi xwe ve werin çareser kirin û tu welatek nikare mudaxeleyî karûbarên navxweyî bike. ya welatên din û ku Tirkiye dikare roleke aqilmendtir û bêalîtir bilîze. Kanalên ragihandinê di navbera me û Enqerê de hatine vekirin û em hêvî dikin ku di pêşerojeke nêzîk de pêşketinek çêbibe.
Fermandeya Giştî ya HSD (SDG) ragihand ku di pêşveçûna axaftinên siyasî re bi dewleta Dîmeşqê de, Dîmeşq hûrgulîyekê pozîtîf têda xwestiye li ser mijarên ne-merkezîkirin û reforma destûrê.
