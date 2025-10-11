Ehmet Tirk: Xeta sor a Kurdan Kurdistana Sûriyê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Bêşe yekem:
Ehmed Tûrk li konferanseke bi navê "Civak, Bawerî û Hevsengiya Demokratîk li Mezopotamyayê" li bajarê Mêrdînê axivî. Ew bari pêşketina siyaseta demokratîk kir û got ku ev rê li gel bangê Abdulla Ocelan dihevsîne, roj bi roj bi rêkûpêktir dibe û gihîştina Komara Demokratîk bi hewla her kesî dibe gengaz.
Beşa duyem:
Ehmed Tûrk li ser hewldanên bo zeftkirina demokrasî û azadiya kurdên Sûriyê hişyarî da û got: "Kurd mecbûr man çek hilbigirin bo parastina emniyeta xwe, ne bo çêkirina artişek. Lê niha ku Tirkiye çaverê çekdana kurdên Sûriyê dike, ev pirs tê ku kê emniyeta wî gelê peyda dike?"
Vî siyasetmedarê kurd bi giringî da ku "Kurdên Sûriyê ji bo hemû kurdan xêta sor in" û got: "Li şûna ku Tehrîr-ul-şam bibe sînorê Tirkiyeyê, baştir nîne ku kurd cîranê hev bin?!"
Siyasetmedarên Kurd ên nenas ên li Tirkiyeyê di konferansa 'Piştevaniya Demokratîk' de bang li dewleta Tirk kirin ku ewlehiya gelê Kurd misoger bike û got: Kurdistana Sûriyeyê welatê Kurdên Sûriyê ye

