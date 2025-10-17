Mamosta Rostemî: Kurdistan amade ye bo mêzbanî kirina ku pêşbirkên neteweyî yên Qur’anê pîroz li dar bixe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Îmamê Înê yê Sine, Mamosta Rostemî, behsa mazûvaniya Pêşbirka Neteweyî ya Qurana Pîroz ji aliyê Kurdistanê ve kir û got: "Di rojên pêş de, parêzgeha Kurdistanê dê mazûvaniya Pêşbirka Neteweyî ya Qurana Pîroz bike, ku dê ronahî û bereketa Quranê bîne vê parêzgehê."
Wî qebûl kir: Kurdistan her tim bi hebûna mamostayan, alimên olî, mezinan û xwendevanên Quranê bi xwe serbilind bûye û ev rêya Quranê ya bi heybet dê berdewam bike.
Îmamê Înê yê Sine, behsa lidarxistina vê çalakiya manewî ya sibê, 16ê Cotmeha 2019an li Sine kir û bi bîr xist: "Ev pêşbirk derfetek in ji bo danasîna fezîletên Quranê yên Kurdistanê û divê em ji bo xurtkirina manewiya li parêzgehê bi awayê çêtirîn sûd werbigirin."
Mamosta Rostemî her wiha destpêkirina Hefteya Perwerdehiya Bedenî pîroz kir û tenduristiya civakê wekî mijarek girîng û pêwîst bi nav kir û tekez kir: "Divê malbat zarokên xwe teşwîq bikin ku werzîşê bikin da ku ew hem ji hêla laşî ve û hem jî ji hêla derûnî ve saxlemtir bin."
Her wiha hefteya teftîşê pîroz kir û girîngiya pêkanîna teftîşên rast destnîşan kir û got: "Ger teftîş bi rêkûpêk werin kirin, pirsgirêkên mirovan, nemaze di warê debara jiyanê de, dê çareser bibin."
