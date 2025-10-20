Navnîşana nivîsî ya axaftinên Rêberê Şoreşê li civîna bi şampiyon û madalyayên werzîşê û Olîmpiyadên zanistê yên cîhanê re

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi sedan şampiyonên werzîşên cûrbecûr û xwediyên madalyayên Olîmpiyadên Zanistî yên Cîhanê îro sibê, roja Duşemê 18ê Cotmehê, 1404an, li Huseyniyeya Îmam Xumeynî bi Ayetullah Xameneyî, Rêberê Girabnqedrê Şoreşa Îslamî re civiyan.
Kurteya axaftina wî di civîna şampiyon û xwediyên madalyayên werzîş û Olîmpiyadên Zanistî yên Cîhanê de wiha ji xwendevanên ABNA re tê pêşkêş kirin:
Îrana me ya delal û ciwanên wê "çirayek hêviyê ne"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Ji hêla: Ehmed Arefxanî
(Pisporê Sîbercî û Torên Civakî)
◀️ 18ê Cotmeha 2025an
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*Peyvên Sereke:
- Madalyayên we ji madalyayên serdemên din du qat xal hene
- Îrana me ya delal û ciwanên wê "sembola hêviyê" ne
- Sembola neteweya Îranê
- Qada serbilindiyê ya xuya ji bo ciwanên welêt
- Qada şerê zanînê qadeke din a serbilindiyê ya xuya ji bo ciwanên welêt e
- Çalakiya dijmin ji bo astengkirina pêşketinên zanistî yên cûrbecûr li Îranê
- Îran a we û nifşa we û "ax û mala" we ye
- Bêwateyiyên dawî yên Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di derbarê herêmê û Îrana delal de
- Moşekên Îranê
- Çend xal li ser îdiayên Trump
- Delîlên zelal ên xwezaya terorîst a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û rejîma Siyonîst
- Çi têkiliya wê bi Amerîkayê re heye ku Îran tesîs û pîşesaziya nukleerî heye
- Terorîst û temsîla rastîn a terorîzmê Amerîka ye
- Amerîka şerxwaz e
*Madalyayên we ji madalyayên serdemên din du qat xal hene:
- Derbirîna razîbûna ji ber ku di nav ciwanan de ye Kesekî bihêz ku bi hewildan û hewldanên xwe, û qezenckirina madalyayan di warên werzîş û zanistê de, milet kêfxweş kir û ciwan jî heyecan kir.
- Madalyayên te li gorî madalyayên ji demên din avantajeke zêdetir hene, ji ber ku te ew di rewşekê de qezenc kirine ku dijmin, di şerekî nerm de, hewl dide milet bêhêvî bike û ji şiyanên xwe bêxeber an jî bêhêvî bike.
- Te bi nîşandana şiyan û hêza xwe di qada çalakiyê de bersiva herî xurt da milet.
*Îrana me ya delal û ciwanên wê "nîşandana hêviyê" ne:
- Hin ceribandinên li ser bêhêviya ciwanên welêt peyvên nehatine xwendin in.
- Îrana me ya delal û ciwanên wê "nîşandana hêviyê" ne û pêdivî ye ku meriv vê rastiya girîng fam bike ku ciwanên Îranî, bi hewildan û hewldanê, xwedî şiyan û jêhatî ne ku bigihîjin lûtkeyên cîhanê; mîna ku te di werzîş û zanistê de xwe dispêre lûtkeyên cîhanê.
- Nimûneyek [ji pêşveçûna lepên beqê li hin deveran piştî şoreşê] komek serkeftinên te yên îsal e, ku dibe ku di dîroka werzîşên welêt de bêhempa bin.
- Ev berhemên te [hilkişîna ciwanên jêhatî yên welêt bo lûtkeyên zanistî yên cîhanê] ji bo neteweya Îranî têne pesinandin û balê dikişînin ser Îranê.
*Sembola neteweya Îranî:
- "Rêzgirtin ji bo al, secde û nimêja werzişvanên serketî" sembola neteweya Îranî ye.
- Ciwanên Olîmpiyadê yên delal jî niha stêrkek geş in, lê deh sal şûnda, bi şertê ku ew hewlên xwe bidomînin, ew ê bibin rojek geş, û erkê rayedaran di vî warî de girîng e.
*Qadên berbiçav ên serbilindiyê ji bo ciwanên welêt:
- Rola ciwanan piştî serkeftina şoreşê pêvajoyek domdar e.
- Di şerê 8 salan ê ferzkirî de, ew nifşê ciwan bû ku, bi gelek kêmasî û destên vala, destpêşxeriyên leşkerî yên weha pêk anîn ku Îran li dijî dijminekî pir çekdar ku ji her alî ve hate pejirandin û piştgirî kirin, serkeftin bi dest xist.
- Meydana şerê zanînê qadeke din a berbiçav a serbilindiyê ye ji bo ciwanên welêt.
*Meydana şerê zanînê qadeke din a berbiçav a serbilindiyê ye ji bo ciwanên welêt:
- Hebûna Îranê di nav deh rêzên lêkolîn û zanistî yên herî jor ên cîhanê de di warên cûrbecûr de, di nav de "nano", "lazer", "nukleerî", "pîşesaziyên leşkerî yên cûrbecûr" û "pêşketinên bijîşkî".
- Min nûçeyek pir girîng bihîst ku yek ji navendên lêkolînê yên welêt di dîtina dermanek ji bo nexweşiyeke bêderman de serketî bûye.
*Çalakiya dijmin ji bo pêşîgirtina li pêşketinên zanistî yên cûrbecûr ên Îranê:
- "Bi înkarkirin an jî neberpirsiyarkirina hin serkeftinan".
- "Tevlihevkirina rastî û derewan".
- "Mezinkirina hin kêmasiyan".
- "Propagandaya arastekirî".
- Windakirina baweriya bi şiyanên xwe rêyek din e ku dijmin netewe û nifşê ciwan bêhêvî bike.
- Bi sekinandina li ser lûtkeyên werzîş û zanistê, we atmosfera geş a welêt nîşanî her kesî da.
- Ciwan, ku xwe dispêrin hêza bêdawî ya ciwanan, divê hewl û hewildanên xwe ji bo serkeftin, hêvî û xuyangkirina otorîteya neteweyê zêde bikin.
*Îran aîdî te û nifşê te û "ax û mala" te ye:
- Hewldanên ciwanan ji bo bikaranîna jêhatîyên xwe ji bo neteweya Îranê girîng in.
- Dibe ku hin kes bixwazin li welatekî din bijîn, lê ev kes dizanin ku çiqas li welatên din pêşve biçin jî, ew dîsa jî biyanî ne; lê Îran aîdî te û nifşê te û "ax û mala" te ye.
*Gotinên bêwate yên Serokê Amerîkayê yên derbarê herêmê û Îrana delal de:
- Serokê Amerîkayê hewl da ku bi sefera bo Filistîna dagirkirî û bi gotina komek bêwateyan û bêrûmetiyan, hêvî û moral bide Siyonîstên bêhêvî.
- Şapata bêbawer a ku Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12 rojan de li rejîma Siyonîst xist [bû] sedema bêhêvîbûna wan. Siyonîstan hêvî nedikirin ku mûşekên Îranê dikarin bi agir û agirê xwe kûr bikevin navendên wan ên hesas û girîng û van navendan hilweşînin û bikin xwelî.
*Mûşekên Îranê:
- Îranê mûşek ji tu derê nekirî û ne jî kirê kir, lê ew bi destan hatine çêkirin û belgeya jidayikbûna ciwanên Îranî ne.
- Dema ku ciwanên Îranî dikevin qadê û bi hewildan û hewldanek binesaziya zanistî peyda dikin, ew dikarin tiştên ewqas mezin bikin.
- Hêzên me yên çekdar û pîşesaziyên leşkerî van mûşekan amade kiribûn û bikar anîn, û hîn jî li cem wan in, û ger hewce bike, ew ê di demek din de wan bikar bînin.
*Çend xal derbarê îdiayên Trump de:
- Di şerê Xezzeyê de, bê guman Amerîka şirîkê sereke yê sûcên rejîma Siyonîst e.
- Wekî ku Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi xwe qebûl kir ku em li Xezzeyê bi vê rejîmê re dixebitin.
- Bê guman, ger wî ev negota, dê eşkere bûya ji ber ku tesîs û çekên ku di vê şerî de li ser serê gelê bêparastin ê Xezzeyê hatin rijandin ên Amerîkayê bûn.
- Îdiaya din a Trump ku Amerîka di şerê terorîzmê de ye mînakek din a derewên wî ye.
- Zêdetirî 20,000 zarok û pitik di şerê Xezzeyê de şehîd bûn. Ma ew terorîst bûn?
- Terorîst Amerîka ye, ku DAIŞ afirand û herêmê wêran dike, û heta îro jî, hin kesan ew li herêmekê girtine û ji bo karanîna xwe hiştine.
* Delîlên eşkere yên xwezaya terorîst a Amerîka û rejîma Siyonîst:
- Kuştina nêzîkî 70,000 kesan di şerê Xezzeyê de.
- Şehîdkirina zêdetirî hezar Îranî di şerê 12 rojan de.
- Ji bilî kuştina kor a mirovan, wan zanyarên me yên wekî Tehrançî û Ebasî kuştin û bi vê sûcî serbilind bûn, lê divê ew bizanin ku ew nikarin zanistê bikujin.
* Çi têkiliya wê bi Amerîkayê re heye ku Îran tesîs û pîşesaziya nukleerî heye an na?
- Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, dema ku pesnê xwe dida ku pîşesaziya nukleerî ya Îranê bombebaran dike, îdia kir ku wê wêran kiriye. Li ser bifikirin, lê hûn çi dikin ku heke welatek pîşesaziya nukleerî hebe, divê hûn wê rakin û nebêjin.
- Çi têkiliya wê bi Amerîkayê re heye ku Îran tesîs û pîşesaziya nukleerî heye an na? Ev destwerdan ne guncaw, xelet û zorê ne.
- Eger şiyana te hebe, li şûna belavkirina derewan, destwerdana karûbarên welatên din û kiryarên wekî avakirina baregehên leşkerî li wan, van bi mîlyonan kesan [7 mîlyon xwepêşandanên seranserî li dijî Trump li eyalet û bajarên cûrbecûr ên Dewletên Yekbûyî] aram bike û wan vegerîne malên wan.
*Terorîst û temsîla rastîn a terorîzmê Amerîka ye:
- Îdiaya Trump ku ew piştgiriyê dide gelê Îranê jî derew e.
- Cezayên duyemîn ên ku ji hêla Amerîkayê ve hatine sepandin, ku gelek welat jî ji tirsan piştgirî didin wan, li dijî neteweya Îranê ne, ji ber vê yekê tu dijminê neteweya Îranê yî, ne dostê wê.
- Ew dibêje ku ez [Trump] peymankar im, lê heke peymanek bi zorê re be û encama wê ji pêş ve were zanîn, ew ne peyman e lê ferzkirin û zor e.
- Neteweya Îranê dê nekeve bin zextê.
*Amerîka şerxwaz e:
- Tu şeran dest pê dikî. Amerîka şerxwaz e û ji bilî terorê, ew jî şerxwaz e.
- Armanca van hemû baregehên leşkerî yên Amerîkî li herêmê çi ye? Tu li vir çi dikî? Ev herêm çi eleqeya te bi te heye?
- Ev herêm aîdî gelê herêmê ye, û şer û mirina li vê herêmê ji ber hebûna Amerîkayê çêdibe.
- Helwestên Serokê Amerîkayê xelet in û di gelek rewşan de derew in û nîşana çewisandinê ne.
- Her çend çewisandin bandorê li hin welatan bike jî, bi îzna Xwedê, ew ê qet bandorê li neteweya Îranê neke.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Rêberê Şoreşê
Ayatollah Xameneyî
Qehremanên Sporê
Xwediyên Madalyayê
Your Comment