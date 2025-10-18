Hevkariya leşkerî ya Tirkiye-Sûriyê li dijî rêveberiya xweser a Kurd

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Rapora Bloomberg, dewletê Tirkiyê dixwaze di hefteyên pêşerojê de hezaran amûrên leşkerî yên cuda wek otombîlên zirêpêş, dron, topxanê, mûşek û sistemên parastina asmanî, bidestê dewletê Sûriyê bîne.
Bi gotina rêvebirên Tirkiyê, ev amûr dê li bakurê Sûriyê were danîn, da ku di operasyonên leşkerî yên dijî kurdanê Sûriyê de bikaranîn.
Armanca vê hêviyê piştgiriya li Ehmed Şêrê(Colanî), serokê komarê nû ya Sûriyê ye, da ku artêşa wê welatê veşêre û yekparçeyî pêkhatîya leşkerî bi rêveberiya wê bike.
Tirkiyê jî di heman demê de têne nivîsandin ku têkiliyên xwe bi Dimeşkê ji bo pêşketina peymana ewlehiyê ya Adana tê pêkanîn; peymanka ku di nêzîkî 30 salan de destûr da Tirkiyê bibe hedefa leşkerên kurd di nêzîkî sinorê wê de.
Çavkanîyên ewlehiyê dizanin ku Tirkiyê niha dixwaze berzî bibe deriyê sinorê Rojava, da ku dibe berî karî operasyonên xwe zêde bike û vê deriyê mezin bike ji 5 kilometreyê heta 30 kilometreyê li ser erdê Sûriyê.
Ev hêvî û xebatên Tirkiyê di rewşekê de hatine kirin ku bakurê rojhilatê Sûriyê hîn jî li bin kontrola hêzên hêsedê ne; hevpeyvîneke ku ji aliyê Amerîkayê piştgirî dike û beşek mezin ji yêkîneyên parastina gelê wê pêk tê.
Yekîneyên PKK yên ku ji ber Tirkiyê 40 salî şer dikin, ji lista tîrôristên Ankara, Waşington û Yekîtiya Ewropayê jê hatine derxistin.
Çavkaniyên Tirkiyê dipeyivin ku Ankara li ber daxwaza kurdan ji bo destûrdana xweberiyê, bi taybetî li herêmên sinorî, rûniştinê dike. Herwisa Tirkiyê daxwaz kir ku Dimeşk kontrola hêzên Sûriyê Demokratîk li ser qebareke neft û gaz kêm bike, ji ber ku bifikire ku çavkaniyên wê ji bo dabeşkirina diravê PKK-ê têne bikar anîn.
Di mehê Adarê de, dewleta Sûriyê û hêzên hêsedê peymanek ji nû ve vekir, ku di bin wê peymanê de hêzên hêsedê divê li pêkhatîya artêşa neteweyî ya Sûriyê be; lê belê heta niha ew peyman bi tevahî nehat cîhanîn. Yek ji fermandarên bilind a hêzên hêsedê dipeyivin ku pêşketina cîhanîna peymanê kêm dibe.
Heger PKK di mehê Gulanê de ragihand ku çakên xwe dan û ragihandina şerê xwe dest pê kir, lê cîhanîna pêkanînên aştiyê di navbera kurdan û dewleta Tirkiyê de pir girîng bû û pêşerojê têkoşînên zêde nagire.
Çavkaniyên Bloomberg dibêjin ku Tirkiyê pêkanîna tevahî ya peymanê aştiyê bi guhertinên bakurê Sûriyê û pêvajoya kurdan li hêvpeyivînên Amerîkayê girtî ye.
Çavkaniyên ku bi mijarê agahdar in gotin ku Tirkiye li ber şandina alavên leşkerî yên mezin bo Sûriyeyê ye û hewl dide ku bi Şamê re peymanek ewlehiyê çêbike da ku operasyona xwe ya li dijî Kurdan berfireh bike.
