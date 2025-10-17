Ragihandina peymaneke nû ya avê di navbera Iraq û Tirkiyeyê de/Gavek ber bi çareserkirina krîza dîrokî ya avê ve?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x) -ABNA- Di gaveke girîng de ber bi çareserkirina krîza dîrokî ya avê ve, Iraqê ragihand ku ew bi Tirkiyeyê re li ser pêşnûmeya peymana çarçoveyî ji bo rêveberiya hevbeş a çavkaniyên avê lihevkirinek pêk aniye. Guhertoya dawî ya peymanê biryar e ku li Bexdayê were îmzekirin da ku rê li ber pêkanîna projeyên mezin ên avê û çêkirina bendavên nû ji hêla şîrketên Tirk ve veke.
Ev pêşketin di demekê de tê ku Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê bi fermî daxwaza zêdekirina berdana avê di çemên Dîcle û Firatê de bi milyarek metrekupîk, ku ji bo her çem 500 metrekupîk di saniyeyê de ye, di du mehên pêş de dike.
Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê tekez kir ku îsal ji sala 1933an vir ve sala herî hişk e. Herikîna Dîcle û Firatê tenê ji sedî 27ê asta sala borî ye, û rezervên avê yên bendav û rezervuaran gihîştine ji sedî 8ê kapasîteya xwe.
Wezîrê Çavkaniyên Avê yê Iraqê Aun Diab Abdullah tekez kir ku welatê wî pir hewcedarê zêdekirina para xwe ya avê ye û di hevdîtinên bi aliyê Tirkiyê re wêneyek berfireh a krîza avê pêşkêş kir. Wî îsal wekî sala avê ya herî dijwar a dîroka Iraqê bi nav kir.
Zehmetiya aborî: Karta serketinê ya Iraqê
Ebdulrehman El-Şîxalî, aborînasekî Iraqî, tekez kir ku pirsgirêka avê ji bo Iraqê pir girîng e û serkeftin di vê rewşê de bi karanîna leverên aborî ve girêdayî ye. Wî destnîşan kir ku danûstandinên heyî encama pêvajoyek dirêj a çalakî û civînan in, ku bi civîna di navbera Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şîa El-Sûdanî û Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan de xurttir bûn.
Li gorî wî, hevsengiya bazirganiyê ya di navbera her du welatan de bi tundî di berjewendiya Tirkiyê de ye: Iraq salane bi qasî 16 milyar dolar kelûpelan ji Tirkiyê îtxal dike, lê hinardekirina wê bo vî welatî tenê bi qasî 1 milyar dolar e; valahiyek ku dikare wekî lever di danûstandinên avê de were bikar anîn.
Bandorên civakî-aborî yên ziwabûnê
El-Şîxalî hişyar kir ku rawestandina bernameya çandiniyê ya îsal karesatek mezin li cotkaran aniye û bûye sedema koçberiya wan a girseyî ber bi bajaran ve. Kêmkirina ji sedî 50 ya erdên çandiniyê li Iraqê di salên dawî de ne tenê bandor li sektora çandiniyê ya welêt kiriye, lê di heman demê de bandor li ava vexwarinê ya Iraqê jî kiriye û gelek îstasyonên pompkirina avê yên welêt ji ber kêmbûna asta avê xera bûne.
Li gorî texmînan, vexwarina avê ya Iraqê ji nêzîkî 70 milyar metrekupî daketiye 40 milyarî, û tê payîn ku rêjeya avê ya serê kesî heta sala 2030an bigihîje 479 metrekupî salane, ku ji standarda 1700 metrekupî ya ku ji hêla Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê ve hatî destnîşankirin pir kêmtir e.
Peymanek ne-girêdayî
Tahsin el-Mûsawî, pisporek av û çandiniyê yê Iraqî, girîngiya danûstandinan kêm kir, û got ku ew ne xwedî cidîbûn û garantiyên bicîhanînê ne. Wî qelsiya helwesta Iraqê û nebûna amûrên teknîkî yên wekî komîteyên dîtina rastiyan an hakemtiya navneteweyî wekî faktorên sereke yên di rewşa heyî de nirxand.
Wî pêşnûmeya peymana çarçove wekî ne-girêdayî bi nav kir, û got ku peyman ji bo Iraqê rêjeyek taybetî destnîşan nake. Mûsawî hişyar kir ku berdewamiya vê rewşê dikare bibe sedema krîzek xwarin û ewlehiya civakî û heta bêîstîqrariya siyasî.
