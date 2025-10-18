Falih El-Feyaz:Heşdê Şeʿbî dê bi karanîna leşkerên xwende û hêzên dilsoz bikar bîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)- ABNA-Falih El-Feyyaz: Hezên Xweser ê Bi Rûmeta xwe Di Heşdê Şebî de Her Weha Bikin
Serekê Rêxistina Heşdê Şebî ya Iraqê, Faleh El-Feyyaz, îro (înê) di daxuyekê de ragihand ku ew rêkeftin û alîkariya xelkê xweser (volunteer) di nav rêxistina Heşdê Şebî de bi giranî tê şandin û ew hewlê dide ku xizmeta wan hezan her weha bidome.
Li gorî Agenciyê Rêzmiya Iraqê (WAA), rêxistina Heşdê Şebî di daxuyekekî de ragihand ku Faleh El-Feyyaz, serekê wan, serdana Navenda Xizmeta Xweser ya "Leşkerê Xatema-l-Enbiyê" li parêzgeha Basra kir.
Di axaftinên xwe de, Feyyaz ji xelkê ku bi xwest û rûmeta xwe bûne beşdarê Heşdê Şebî razîbûn û minnetdariya xwe îfade kir. Wê got:
"Ev tecrûbe xwedî rûha hêvî ye û nirxên pozîtîf dike bi gelek rengên xwe re xebitînin, ku çêdike nasla ku bi hîs û agahiyê li dû wêlatê xwe ye, û dikeqetîne ber dijî şer û şeristan."
Feyyaz her weha zêde kir:
"Rêxistina Heşdê Şebî ê bi hêvî û bêrîya xwe dest pê bidomîne da ku şert û mercên rawestandineke rastîn bo bikaranîna hezên xweser were amadekirin, û ew rûhê xizmeta xweser ku ji roja yekem a fetwayê Merce'iyeta Bilind dest pê kir, were parastin û pêşve birin."
Serokê Hêzên Heşda Şebî yên Iraqê, dema ku spasiya kesên ku bi dilxwazî di vê rêxistinê de xizmet dikin kir, tekez kir ku rêxistin dê piştgirîya belavkirina hêzên dilsoz bidomîne.
