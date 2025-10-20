Şêwirmendê Ewlekariya Neteweyî yê Iraqê: Me destûr nedaye û em ê destûr nedin ku esmanê Bexdayê li dijî Îranê were bikaranîn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Şêwirmendê Ewlekariya Neteweyî ya Iraqê di hevdîtinekê de bi Elî Larîcanî, Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya welatê me re got: Me destûr nedaye û em ê destûr nedin ku asîmanên Bexdayê li dijî Îranê werin bikar anîn.
"Qasem El-Erecî" tekez kir: Hikûmeta Iraqê bi tevahî pabendî peymana ewlehiyê ya bi Îranê re ye. Bexdayê bi berdewamî tekez kiriye ku ew ê destûr nede ku asîmanên wê li dijî Îranê werin bikar anîn.
Wî zêde kir: Em ê destûr nedin ku ti welatek sînorên me îstismar bike. Divê em destûr nedin ku hin alî ewlehiya herêmê têk bidin.
Di bersiva pirsek li ser îstismarkirina axa hin aliyan li Herêma Kurdistanê li dijî ewlehiya Îranê de, El-Erecî got: Mesûd Barzanî (Serokê Herêma Kurdistana Iraqê) jî pabendî van peymanan e û destûr nade ku ti welatek gefê li axa Iraqê, axa Herêma Kurdistanê an Îranê bixwe.
