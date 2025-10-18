Piştî bêkarîyê ya hukûmeta federal a Amerîkayê, zêdetir ji 7 hezar karûbarên hukûmetê daxwaza alîkarîya bêkarî kirin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di encama girtina hukûmeta federalyê ya Dewletên Yekbûyî de, 7,224 karûbarê federalyê Amerîkayê di hefteya borî de daxwaza stendina alîkarîya bêkarî kirin.
Ev hejmar ji aliyê malpera fermî ya Wezareta Karê ya Amerîkayê hate belavkirin, û nîşanî zêdebûna girîng a daxwazan di hefteya yekem a girtina hukûmetê de dide.
Bernameya alîkarîya bêkarî ya taybet bi karûbarên federalyê ji bo wan kesan xebitî ye ku ji sedemên derveyî kontrola xwe xizmeta xwe ji dest dan. Ev lewma nû ya daxwazan li hember ragihandina hukûmeta Trumpekê ya ku gotibû karûbarên zêde dê ji karê xwe berdest bibin, derket hol.
Russ Vought, derhênerê budceyê ya Qasra Spî, di bernameyekê televiziyonê de gotibû ku îhtîmal heye ku zêdetir ji 10,000 karûbarên din jî di çarçoveya siyaseta kêmkirina hêzê karî de karê xwe ji dest bidin.
Donald Trump, serokê Dewletên Yekbûyî, jî di hefteya borî de di nav rêjeya rojnamevanan de gotibû:
«Zêdetir jêbirin li rê ye.»
Û zêde kir:
«Ev gava dike li ser Demokratan, çimkî em bawer in ku ew vê bûyerê dest pê kirin.»
Li dijî vê rewşê, di roja çarşemê de, dadgehek federalyê li Dewletê California biryar da ku berdewamîya jêbirinê bi demê rawestîne. Susan Yvonne Illston, dadgêra dadgeha herêmî ya Dewletên Yekbûyî, ragihand ku:
«Awayê jêbirinê bi qanûn re nakoke.»
Wê jî zêde kir ku hukûmet bi şandina sedema kêmkirina budceyê û kêmtir xebitandina karûbaran hewl da ku çarçoveya xwe li ser rewşê heyî bikêşe, û qanûn ji bîr bixe. Illston jî hişyarî da ku hin karûbar hatine jêbirin bêyî ku zanyariyê derbarê vê bûyerê gihîştin wan, çimkî agahiyên jêbirinê hatine şandin bi e-maîla karî ku li demê girtina hukûmetê nedîtin.
Li aliyê din, Karoline Leavitt, axaftvanê medya ya Qasra Spî, di roja pêncşemê de gotibû ku serokê welêt «hemû destûra qanûnî heye ku karûbarên hukûmeta federalyê jê bibe» û zêde kir:
«Em bi temamî bawer in ku em ê di vê doza de bi ser bikevin.»
Wê jî dadgêr Illston wekî «kesekî bi rengê çepê zêde» destnîşan kir.
