?Çima kirîna F-35 ji bo Tirkiyeyê ewqas girîng e

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Beşa Navneteweyî: Piştî salan ji terikandina plana balafirên şer ên F-35 ên Tirkiyeyê, hewldanên bênavber ên Enqerê ji bo vegera projeyê têkoşînek kûrtir ji bo pozîsyon, ewlehî, zêdegavîya jeopolîtîk û ketina nav NATOyê nîşan dide. Di meha Îlonê de li Qesra Spî, yek ji mijarên sereke yên di navbera herduyan de peymana 6 milyar dolarî ya kirîna 40 F-35an bû.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Tirkiyeyê ji lîsteya kirrûbirên F-35an derxist bi hinceta ku sîstema parastinê ya S-400 a Rûsyayê li Tirkiyeyê hatiye kirîn. Tirkiyeyê soz da ku beşên hesas ên sîstema S-400 neçalak bike, û Waşingtonê şertên din jî guhertiye, wekî rawestandina îtxalata petrol û gazê ji Rûsyayê.
Çima Tirkiyeyê F-35 negirt?
Tirkiye ji destpêka salên 2000an vir ve dixwaze sîstema parastina hewayî ya Patriot a Amerîkayê bikire; Bi şertê ku veguhastina teknolojiyê û hilberîna hevbeş pêk were. Lêbelê, Washington li dijî vê daxwazê derket û red kir ku teknolojiyê veguhezîne, ku ev yek bû sedema kirîna S-400-a Rûsî ji aliyê Tirkiyeyê ve di sala 2019-an de û jêbirina daîmî ya navê Tirkiyeyê ji lîsteya kirrûbirên F-35.
Dibe ku sedema sereke ya vê yekê ew be ku Tirkiye ne tenê kirrûbir bû, lê di heman demê de xwerêveberî û veguheztina teknolojiyên leşkerî jî dixwest. Ev daxwaz, wekî beşek ji siyaseta derve ya Tirkiyeyê piştî salên 2000-an, hewldanek bû ku ji siyaseta tecrîdê ya Ataturk ber bi destwerdana herêmî û bilindbûna neo-Osmanîzmê ve biçe. Guhertinek ku bi mezinbûna pîşesaziya parastinê ya navxweyî û derketina holê ya toreke şîrket û veberhênerên nêzîkî xeleka Erdogan re hevdem bû.
Di vê demê de ye ku Tirkiye dixwaze Patriotan bikire û dema ku şerê navxweyî yê Sûriyeyê di sala 2011-an de dest pê kir, Tirkiyeyê gefa avêtina mûşekan ji aliyê Şamê ve wekî hincet bikar anî da ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê razî bike.
Redkirina firotina Patriotê tevî teknolojiya wê bû sedema peymana Enqerê bi şîrketa Çînî CPMIEC re ji bo kirîna sîstema parastinê tevî teknolojiya wê, lê zexta Amerîkî li ser lîsteya cezayên şîrketê Tirkiye neçar kir ku peymana bi Çînê re di sala 17ê Tîrmeha 2019an de betal bike. Ji Erdogan, Tirkiye berê xwe dide Rûsyayê û qebûl dike ku S-400 bikire; Di 17ê Tîrmeha 2019an de, Washingtonê got ku F-35 nikare li kêleka sîstema berhevkirina îstîxbaratê ya Rûsyayê be.
Girîngiya F-35ê ji bo armancên stratejîk ên Tirkiyeyê
"Israra Tirkiyeyê ya vegera bernameya F-35ê hewldanek e ji bo aramkirina pozîsyona Tirkiyeyê di hiyerarşiya ewlehiya cîhanî de," Akça got. Ji ber ku em di serdemekê de dijîn ku hêza leşkerî ji her serdemek din biryardartir e.
Akça dostaniya nêzîk a di navbera Trump û Erdogan de wekî derfetek ji bo Tirkiyeyê dît ku bigihîje F-35ê wekî stûna sîstema leşkerî ya NATOyê, tevî dijberiya cîhanî. Çi dibe meha bê.
"Tevî van hemûyan, Tirkiye nikare serxwebûna stratejîk hebe ji ber ku ew endamê NATOyê ye û avahiya wê ya leşkerî û doktrîna wê ya ewlehiyê hîn jî bi NATOyê ve girêdayî ye," wî got.
Lîstika dualî ya serokên Amerîkî û Tirk
Her çend Erdogan piştî hevdîtina bi Trump re kêfxweş e ku F-35 bikire jî, lê bicîhanîna şertên Amerîkî, di nav de neçalakkirina pergala S-400 û rawestandina îtxalata enerjiyê ji Rûsyayê, dê encamên pir giran li hundur û derveyî welêt hebin. Ji aliyekî ve, vekişîna ji projeya S-400 tê wateya windakirina serxwebûna stratejîk û xwerêveberiya leşkerî ya Tirkiyeyê wekî armanc û dirûşmeyên sereke yên siyaseta derve ya Erdogan, û her weha rawestandina îtxalata enerjiyê ji Rûsyayê.
Ji ber vê yekê israra Tirkiyeyê ya vegera plana kirîna F-35 ne tenê ji bo vejandina hêza hewayî ye, lê di heman demê de hewldanek sembolîk e ku pozîsyona xwe ya winda di nav hêzên mezin de vegerîne û bikeve nav pergala ewlehiyê ya NATOyê; Hewldanek xeternak di cîhana
îroyîn a bêîstîqrar û pirqolî de.
Rojnameya Hindî Amarcî, di raportekê de behsa hişyariya Tirkiyeyê ya li ser vegerandina plana kirîna F-35 ji Dewletên Yekbûyî dike û dinivîse: Ev hişyariya Tirkiyeyê ne tenê armanc dike ku hêza hewayî bitirsîne, lê di heman demê de tevgereke siyasî ye ji bo parastina bandora di danûstandinên di navbera hevalbendan de di derbarê sîstemê de.
