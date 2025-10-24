“Mamosta Huseynî:Girtina(Temesuk) bi Qur’anê rêya xelasbûna mirovan ji tarîkîya cehl û gunahê ye.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Sine (Senendec) – Îmamê civatê demdemî ya Sineyê, Mamosta Sîd Ehsen Hesînî, di xutbeyên îro yên nimêja civatê de, bi daxwazekî dijmin, got ku Qur’ana Pîroz çira û rêberiyekî Xwedayî ye ji bo hemû mirovîyetê.
Ew di xutbeyan de got:“Mirov tenê bi şopandina ders û fermananê Qur’anê dikare ji tarîkiya gunah û xafletê derkeve û bi ronahiyê îmanê bigihêje.”
Mamosta Hoseynî di gotûbêja xwe de ragihand ku Qur’an pirtûkekî asmanî û herdemî ye ku ji hêla Xwedê ve hate şandin ji bo rêberiya hemû mirovan, û wisa mînakî çira yekê ronahdarek dijîtarî, rêya jiyanê ji bo mirovan ronî dike.
Qalbê mirovan bi nurê Qur’anê ronî dibe
Mamosta Hoseynî zêde kir:
“Mirov di demekê de dikare ji tarîkiya cehl û çewtî derkeve, dema ku dilê xwe bi ronahiyê Qur’anê tije bike û dersên wê li dijî roj û şevên xwe bicîh bike.”
Ew bi îşara ayeta 15 ya sûreta Maîde got:
“Xwedê di vê ayetê de dibêje ku ji aliyê wê ronahiyek hat ji bo gelê, û ev ronah Peyamberê Mezin (s.x.a) ye ku bi pirtûka Qur’anê re hat şandin da rêya rast û haqiqatê ji bo bandorên imandarb û xwedapar ve vekole.”
Qur’an: bişaret û hişyarî
Mamosta Hoseynî di pêşgotinên xwe de jî got:
“Ev pirtûka asmanî tenê bişaretekî nîk ji bo yên li ser rêya rast ne, lê herweha hişyariyekî dijî yên çewtî û durbûyî ji rêya Xwedayî dide, ku dawîya wan ne tiştekî din e ji bilî xera û doza Xwedê.”
Gunah û neheqî dilê mirovan tarîk dikin
Mamosta Hoseynî got:
“Gunah û neheqî dilê mirovan tarîk dikin û roha wê pîs dikin.
Bêdengbûn li ibadetan — taybetî li nimêj, rojan û beşdariya li nimêja civatê — yek ji sedemên sereke yên dûrbûna mirovan ji raxmeta Xwedê ye, û dila mirovan di tarîkiya gafletê de dikin.”
Pêşniyara bişdariya civakê di çalakiyên Qur’anî de
Mamosta Hoseynî bi îşara bo pêşveçûna 48-ê xebatên neteweyî yên Qur’anê li Sine got:
“Ev bîranîna mezin barakat û ronahî ji bo gelê Kurdistanê tîne. Divê hemû kes û koman di çalakiyên Qur’anî de beşdarî xwe nîşan bidin, ji ber ku Sine her dem wekî bajarê dinî û girêdayî erka Îslamî tê nasîn.”
Hişyariya li dijî Xeybat û tûhmet
Ew di dawiya xwe de got:
“Gîbat û tûhmet, yani gotina piştî kes û şermezar kirina wan, gunahên mezin in ku dilê mirovan tarîk dikin û alaqeta civakî şikest dikin.”
Herwiha ew nasipasî li ni’metên Xwedê wekî sedemekî çewtî nasîb kir û got:
“Yek ji nîşaneyên îmanê rastin, şukriyê ji ni’metên Xwedê ye. Ewle û tewandin ji mezintrîn ni’metên Xwedayî ne, û divê em bi teqwa, yekîti û hevahengî ew biparêzin.”
Peyama dawiya mamosta Hoseynî
“Civakek ku bi Qur’anê hemberî ye û dersên wê li ser xwe bicîh dike,
ew civakê ji her goman, çewtî û nifaqê (tefrîqa) dûr dibe.
Rêya sa’adet û serketinê ew e: girtina bi Qur’an, teqwa û şukriyê ji ni’metên Xwedê.”
