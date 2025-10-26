Rêveberê Giştî yê IAEA: Zanyariyên zanistî yên Îranê nehatine jinavbirin;heke bixwaze, dikare şiyana xwe ya navokî ji nû ve ava bike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Rafail Grossi, Rêveberê Giştî yê Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî, roja Pêncşemê li Zanîngeha Polîteknîk a Federal a Lozanê (EPFL) di gotarekê de li ser dîplomasiya nukleerî, pirsgirêkên cîhanî û rola Ajansê bersiva pirsên temaşevanan da.
Bi îşaret bi eleqeya zêde ya cîhanî ya bi enerjiya nukleerî re kir û got: "Ji bilî Almanya, welatên din an vê enerjiyê bikar tînin an jî polîtîkayên xwe ji nû ve dinirxînin." Wî her wiha bal kişand ser rola teknolojiya nukleerî di dermankirina penceşêrê, rêvebirina çavkaniyên avê û kêmkirina qirêjiya jîngehê de, nemaze li welatên pêşkeftî.
Ji nû ve avakirina baweriyê bi Îranê re; bêyî vekolînan ne mumkin e
Bi îşaret bi êrîşên li ser tesîsên nukleerî yên Îranê yên Hezîrana borî, Grossi ew wekî "hema bêje ne bawerbar" bi nav kir û got: "Peymana JCPOA hêdî hêdî hate terikandin û niha em hewl didin ku baweriyê bi Îranê re ji nû ve ava bikin. Bêyî rejîmek vekolînên hişk, rêyek tune ku baweriyê vegerînin."
Wî zêde kir: "Heke vekolîn neyên kirin, xeterek heye ku mijar nîv vekirî bimîne, ku dikare dîsa bibe sedema karanîna hêzê."
Ajans û Îsraîl: Siyaseteke Nezelaliya Nukleerî
Di bersiva pirsekê de li ser neendamtiya Îsraîlê di NPTê de û nebûna vekolînên tesîsên wê, Grossi got: "Ajans desthilata çûna wir tune. Îsraîl siyaseteke nezelaliya nukleerî dişopîne û em tenê tesîsên wê yên ne-stratejîk vekolîn dikin."
"Ev rewş dibe ku neheq xuya bike, lê em di cîhanek ne adil de dijîn," wî got, behsa welatên ku ne endamên NPTê ne, di nav de Hindistan, Pakistan, Koreya Bakur û Îsraîl.
Îran xwediyê çekên nukleerî nîne
Derhênerê Giştî yê IAEAyê, bersiva rexneyên li ser rola raporên IAEAyê di êrîşên dawî yên li ser Îranê de da û got: "Di rapora dawî de, min bi zelalî diyar kir ku Îran xwediyê çekên nukleerî nîne û planeke wê ya çêkirina çekên nukleerî nîne. Bê guman, pirs li ser şefafiyeta bernameya Îranê hene."
Wî zêde kir: "Em hewl didin ku hêmanên peymanek nû bi hev re bînin. Îranê şiyanên xwe yên zanistî parastiye û, ger bixwaze, dikare wan ji nû ve ava bike."
Grossi bi tekez kirina ku tenê çareseriya mayînde ji bo pirsgirêka nukleerî ya Îranê çareseriyeke dîplomatîk e, dawî li axaftina xwe anî û IAEA hewl dide ku bi karanîna dîplomasiya bêdeng û li pişt perdê pêşî li zêdebûna aloziyan li herêmê bigire.
Rafail Grossi, Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî, tekez kir ku "zanîna zanistî nayê tunekirin", û got ku ger Îran biryar bide ku şiyanên xwe yên nukleerî ji nû ve ava bike, ev yek ji bo welatekî xwedî biryardariyeke cidî wekî Îranê ne ne gengaz e(ne nederbasdar e).
