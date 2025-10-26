Di operasyoneke artêşa Pakistanê de 25 çekdar hatin kuştin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Serokwezîrê Pakistanê Muhammed Şehbaz Şerîf roja Yekşemê hêzên ewlehiyê yên welêt ji bo serkeftina wan di operasyonên li Bakurê Wezîristanê û Kurramê de li dijî komek ku wî wekî "serhildana Xarîcî" bi nav kir, pesnê xwe da. Operasyon, ku di demekê de ku pevçûn li nêzî sînorê Afganistanê ji nû ve dest pê kirin, pêk hat, bû sedema kuştina 25 terorîstan.
Şehbaz Şerîf her wiha qurbanîdana pênc hêzên ewlehiyê yên ku di pevçûnan de jiyana xwe ji dest dan nirxand û peyamek sersaxiyê ji malbatên wan re şand. Wî got: "Tevahiya neteweya Pakistanî silavê li hêzên ewlehiyê yên xwe dike."
Berê, artêşa Pakistanê ragihandibû ku pênc leşker û 25 çekdar di pevçûnên li nêzî sînorê Afxanistanê de hatine kuştin.
Serokwezîrê Pakistanê dubare kir ku hikûmeta wî bi biryar e ku bi tevahî li dijî her cûre terorîzmê li welêt rûbirû bibe û ji holê rake.
Li gorî medyaya herêmî, tevgera Talîbanên Pakistanê bi rêkûpêk hêzên ewlehiyê li deverên cûda yên Pakistanê, nemaze li deverên eşîrî yên bakur-rojavayê yên ku sînorê Afganistanê ne, hedef digire.
Berê, Têkiliyên Giştî yên Nav-Xizmetan (ISPR) ên artêşa Pakistanê ragihand ku du komên mezin ên çekdaran hewl dane ku ji du xalên cuda yên li ser sînorê Afxanistanê bikevin parêzgeha Xeyber Pakhtunxwa. Artêşê got ku herî kêm 25 êrîşkar, di nav de çar xwekuj, di pevçûnan de hatine kuştin.
Êrîşên li ser sînor, ku demek dirêj e di navbera Pakistan û Afganistanê de dibin sedema aloziyê, di demekê de hatin ku rayedarên Pakistanî û Talîbanê li Stenbolê civiyan da ku piştî peymana agirbestê ya dawî li ser aştiyek mayînde nîqaş bikin.
Agirbesta bi navbeynkariya Qeterê
Di destpêka vê mehê de, her du welatan beriya ku agirbesta bi navbeynkariya Qeterê pêk were, pevçûnên xwe yên sînor ên herî dijwar di dehsalan de dîtin.
Gera duyemîn a danûstandinan roja Şemiyê li Stenbolê dest pê kir, bi hişyariya Îslamabadê ku ger danûstandin bi ser nekevin, dibe ku şerek berfireh derkeve holê. Hîn ne diyar e ku danûstandin dê çiqas bidomin.
Artêşa Pakistanê got ku dema hewldanên ketina nav sînor ên dawî pirsên cidî li ser niyetên hikûmeta Talîbanê derxistiye holê, û ji hikûmetê xwest ku pabendbûna xwe ya di bin peymana Dohayê de bi cih bîne û pêşî li karanîna axa Afganistanê ji bo kiryarên dijminane li dijî Pakistanê bigire.
Hikûmeta Talîbanê, ji aliyê xwe ve, tohmet red kirin û gotin ku operasyonên leşkerî yên Pakistanê binpêkirina serweriya Afxanistanê ne.
Di heman demê de, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump got ku ew ê krîza di navbera Pakistan û Afganistanê de zû çareser bike.
Trump, di kêliya civîna Komeleya Neteweyên Başûrê Rojhilatê Asyayê (ASEAN) de axivî û got ku rêveberiya wî di heşt mehan de heşt şer bi dawî kiriye û got: "Min bihîst ku Pakistan û Afxanistan ketine nav pevçûnek nû, lê ez ê vê krîzê pir zû çareser bikim."
