Li vir kurteya bersiva li ser îhtîmala hevdîtina bi Îmamê Zaman (a.f)re û awayê cudakirina îdîayên rast ji yên derewî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Dîroka me ya berê ya li ser îdîayan bikim, ez ê du caran wergerandina metnê dawî (ku we vê carê ji Ajansa Nûçeyan şand) ji we re pêşkêş bikim: ya yekem, kurteya destpêkê ya li ser pîvanan, û ya duyem, wergera tevahî ya nivîsara Agahdariya Abna.
---
1. Kurteya Pîvanan (Ji bo bîranînê)
Wekî ku me berê jî diyar kir, du pîvanên sereke ev in:
1. **Lêkolîna Naverokê (Analîza Muhtewa):** Ma ew agahî bi Qur’anê, Sunneta Me’suman û Aqla Qet’î re li hevûdu tê?
2. **Lêkolîna Senedê (Zincîra Ragihandinê):** Kê ew gotiye? Ma ew kes bawerpêkirî ye yan na?
--
2. Wergera Kurmancî ya Tevahiya Nivîsara Ajansa Nûçeyan (ABNA)
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA – ABNA- Pîvanên ji bo tespîtkirina îdîakarên rast ji derewîn di warê hevdîtina bi Îmamê Zaman (a.f) re çi ne? Çawa em dikarin tespît bikin ku yê/a din rast dibêje û bi rastî Îmamê Zaman dîtîye û yê din derew dibêje û qet hevdîtinek bi Îmamê Zaman re tune bûye?
Mijara Gîbta Kibir (Gîbta Mezin) û îmkaniya hevdîtinê bi Îmamê Zaman (a.f) yek ji mijarên baweriyê yên herî girîng di nav Şiayan de ye. Cihê navendî yê Îmametê di mezhebê Şiayetiyê de, digel hewesa kûr a bawermendan ji bo têkiliyê bi Îmamê Serdemê re, bûye sedem ku ev mijar her dem balê bikişîne. Li seranserê dîrokê, gelek raporên ji bo dîtinê hatine ragihandin (1) ku hin ji wan îlhamîner û bandorker bûne.
Lêbelê, heman rêya bi coş, carinan rastî îdîayên neheq û hatiye guhertin jî tê. Ji ber vê yekê, lêkolîna rastî û kredîbûna van raporan pêwîstiyek cidî ye. Nivîsa pêşeroj hewl dide ku bersiva vê pirsê bide: Li ser kîjan bingehekê em dikarin rapor an çîrokek ji hevdîtina bi Îmamê Zaman (a.f) qebûl an red bikin? Ji bo vê armancê, du pîvanên sereke di nirxandina van raporan de hatine bikaranîn: Yek ji wan lêkolîna **senedê** (zincîra ragihandinê) û ya din jî **analîza naverokê** ye.
**Xala Yekemîn: Lêkolîna Naverokê (Analîza Muhtewa)**
Yek ji mezintirîn pîvanên ji bo pejirandina her nûçe an raporê di mijarên dînî de, pîvankirina wê bi prensîbên piştrastkirî û qetî yên dîn e. Çîrokên ku ji hevdîtinên bi Îmamê Zaman (a.f) hatine vegotin jî ji vê qaîdeyê ne dûr in û divê naveroka wan li gorî pîvanên diyarkirî bê nirxandin.
Hin ji van pîvanên naverokê ev in:
**A. Lihevhatina bi Qur’ana Kerîm**
Qur’an wekî mucîzeya mayî ya Pêxemberê Îslamê (s.x.a) û referansa sereke ji bo pîvankirina rastî û derewê, pîvana yekemîn a nirxandina rastiya raporekê ye. Pêxemberê Xwedê (s.x.a) dibêje:
> «Her tiştê ku ji min ji we re hat û li Qur’anê digere, ji min e; û her tiştê ku li dijî Qur’anê be, ji min nîne.» (2)
Ji ber vê yekê, her raporek li ser hevdîtinê ku naveroka wê dijî ayetên Qur’anê be, bê qedr û nirx e.
**B. Lihevhatina bi Sunneta Me’suman (s.x)**
Piştî Qur’anê, Sunneta Pêxember û Ehla Beytê (s.x) duyemîn çavkaniya pêbawer di nasîna dîn û tespîtkirina rastiya raporê de ye. Li gorî Hedîsa navdar a *Seqaleyn*, (3) divê Qur’an û Ehlê Beyt her tim li kêleka hev bin. Îmam Sadiq (a.s.) di vê derbarê de dibêje:
> «Kî li dijî Kitêba Xwedê û Sunneta Pêxember tevbigere, ew kafir e.» (4)
Di encamê de, her rapor ku li dijî Sunneta Me’suman (a.s.) be, nayê qebûlkirin.
**C. Ne-Dijberiya bi Aqla Qet’î**
Eql (Aqil/Raman) yek ji hucetên (delîlên) Xwedê ye. Îmam Kazim (a.s.) dibêje:
> «Xwedê dalîlên dualî li ser mirovan daniye: Dalîlek derveyî (Pêxember û Îmam) û dalîlek hundirîn (Eql).» (5)
Bêguman, Eql carinan bi tiştên pêşîkêş (bedîhiyat) digihîje û carinan jî bi teoriyên ku hewcedarê îsbatê ne. Di vê navberê de, tenê wan tiştên ku Eql bi awayekî qet’î (pêşîkêş û teoriyên qet’î) dîtine hene. Ji ber vê yekê, heke naveroka raporê li dijî Eqlê qet’î be, nikare were qebûl kirin.
**D. Ji Idîayên ku di dema Gîbtê de hatine qedexekirin dûrketin**
Gîbta Kibir rewş û hikûmetên taybetî hene ku di raporan de bi awayekî zelal hatine diyarkirin; wekî qedexekirina îdîaya **Nîyabeta Taybet** (6) an jî diyar kirina **dema derketinê**. (7) Heger kesek di vegotina hevdîtina xwe de bi Îmam (s.x) de îdîayên ji vê rengî bike, gotina wî li gorî hişyariyên di çavkaniyên dînî de nîne û divê were red kirin.
Li ser vê bingehê, heke çîrokek li ser hevdîtinê bi Îmamê Zaman (a.f) were vegotin û naveroka wê li dijî prensîbên jorîn be, ev rapor ji aliyê dînî ve nayê qebûl kirin. Rastiya her raporê, berî her tiştî, bi pîvankirina naveroka wê bi bingehên qet’î yên dîn ve girêdayî ye.
**Xala Duyemîn: Lêkolîna Senedê (Zincîra Ragihandinê)**
Yek ji pîvanên sereke yên din di nirxandina rastiya raporan de—bi taybetî di warê Hadîs û Dîrokê de—kredîbûna wan ragihîner û veguhêzeran e. Emîrê Mu’mînan Alî (a.s.) di rapora navdar de, veguhêzerên nûçeyan dabeşî çar komên cuda dike:
1. Kesên xirabkar (munafiq) ku bi derew hadîsê çêdikin,
2. Kesekî xeyalperest ku tiştan wekî xeyal difikire,
3. Kesekî ku bîr û baldarîya têrakuveguhêztinê nîne,
4. Û di dawiyê de, veguhêzerê rastgo û bawerpêkirî ku xwedî bîr û jêhatîbûna tomar kirina agahiyan e. (8)
Bêguman, tenê koma çaremîn mafdar e ku raporên bawerpêkirî ragihîne; ji ber vê yekê, heta ku veguhêzerê raporê kesekî rastgo, bawerpêkirî û baldar di ragihandinê de nebe, em nikarin bi wî raporî bawer bikin.
**Xala Sêyemîn: Tespîtkirina Pîvanan li Ser Mînakên Taybet**
Her çend du pîvanên "Lêkolîna Naverokê" û "Lêkolîna Senedê" çarçûveyên qebûlkirî ji bo nirxandina raporên hevdîtinê ne, lê sepandina rast a van pîvanan li ser mînakên cuda, hewcedarî pisporiya zanistî û jêhatîbûna îjtihadî ye. Analîza naveroka raporan, pîvankirina senedê û famkirina kûr a paşeroja dîrokî û baweriyê, ne ji destê her kesî ye. Ji ber vê yekê, rêya herî baş û herî ewledar ew e ku ev rapor ji alimên dindar, agahdar û adil re bên şandin. Wekî ku Îmam Hadî (s.x) gotiye:
«Heke piştî gîbta Qaîmê me (a.f) alimên dîn nebûna ku gel bi rêya wî bang bikin, ji bo wî biparêzin û bendeyên Xwedê yên lawaz ji torên Îblîs û hevalên wî rizgar bikin, bêguman hemû mirov dê ji dînê Xwedê dûr bikeviyan.» (9)
**Encam:**
Lêkolîna rastiya nûçeyên têkildarî hevdîtina bi Hazrat Weelî Eser (a.f) ji bo kesên ku li benda wî ne û ji wî hez dikin, pêwîstiyek nedihatî ye. Divê ev gotin di mezina Qur’ana Kerîm, Sunneta Ehla Beytê (s.x), delîlên aqilî û qaîdeyên diyar ên dema Gîbta Kibir de bên pîvandin. Her wiha, lêkolîna sened û veguhêzerên raporê jî cîhekî girîng digire; lêkolînên van hemûyan, hewcedarî zanîneke kûr û zanîna temam a zanînên dînî ne; û ji ber vê yekê ye ku di dema gîbtê de, em têne şîretkirin ku em xwe bispêrin **Feqî û Alimên Adil**.
