Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) – ABNA-Hikûmeta Brîtanyayê budçeyek awarte ya nû ya 10 milyon lîreyî ragihandiye da ku ewlehiya mizgeft, navendên Îslamî û dibistanên olî yên Misilmanan xurt bike; ev tedbîr piştî zêdebûna 19% ya sûcên nefretê yên li dijî Misilmanan di sala ku di Adara 2025an de bi dawî bû û êrîşên dawî yên li ser mizgeftan li bajarên wekî Southport, Hull û Sunderlandê hat girtin. Budçeya ewlehiyê ya giştî ya ku îsal ji bo cihên Îslamî hatiye veqetandin gihîştiye zêdetirî 39 milyon lîreyî.
Serokwezîrê Brîtanyayê dema ku biryarê ragihand, tekez kir ku "êrîşên li ser her civatekê êrîşên li ser tevahiya neteweyê ne" û zêde kir ku ev budçe bi armanca misogerkirina ku Misilman "di ewlehî û aştiyê de bijîn" hatiye veqetandin.
Wezîrê Karên Navxweyî yê Brîtanyayê, dema ku serdana mizgeftek li herêma Peacehaven kir ku vê dawiyê bi şewitandinê hatibû hedefgirtin, êrîşê wekî "sûcek tirsnak" bi nav kir û got ku divê mafê azadiya olî ji hêla hikûmetê ve bi tundî were piştgirî kirin. Veberhênan dê ji bo kamerayên ewlehiyê, pergalên alarmê, dîwarên ewlehiyê û karûbarên ewlehiyê were bikar anîn.
Lê di heman demê de, alozî di navbera hikûmeta Partiya Karker û civaka Misilman a Brîtanî de zêde dibin. Ev nakokî piştî ku polîsên herêmî, li ser şîreta saziyên şêwirmendiyê, biryar dan ku rê li ber temaşevanên tîmek fûtbolê ya Îsraîlê bigirin ku di 6ê Mijdarê de li Birminghamê beşdarî maçekê bibin, derket holê, biryarek ku paşê ji hêla Serokwezîrê Brîtanî ve bi tundî hate şermezarkirin, ku ew wekî "şaşî" bi nav kir. Misilmanên Birminghamê hişyarî dan ku temaşevanên tîma Îsraîlê berê li Amsterdamê tevlî tevgerên nijadperest û tundûtûjî bûne.
Helwesta hikûmetê ya li ser pêşanîdayîna alîgirên Siyonîst Misilmanan hêrs kiriye, û bûye sedema xwepêşandanek li derveyî ofîsa hilbijartinê ya Shabana Mahmûd. Çavdêr bûyerê wekî nîşana herî dawî ya nakokiyek kûr di navbera Misilman û Partiya Karker de dibînin; nakokiyek ku bi helwesta hişk a hikûmetê di piştgiriya rejîma Siyonîst de di şerê Xezzeyê de dest pê kir û bû sedema serkeftina çend namzetên Misilman ên serbixwe di navçeyên kevneşopî yên Partiya Karker de di hilbijartinên 2024an de.
